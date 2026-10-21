Геннадій Васильчук став директором з соціальної політики компанії "Генерал Черешня"

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТри сценарії миру для України. Чи є шанс закінчити війну? Інтерв’ю з МельникомТри сценарії миру для України. Чи є шанс закінчити війну? Інтерв’ю з Мельником"Був дуже прямолінійним": в Axios розкрили, що вимагав зять Трампа від України на перемовинах в Осло"Був дуже прямолінійним": в Axios розкрили, що вимагав зять Трампа від України на перемовинах в ОслоВідстрочка у Резерв+ "до завершення мобілізації": що означає статус і коли припинить діятиВідстрочка у Резерв+ "до завершення мобілізації": що означає статус і коли припинить діятиПереговори тривали близько трьох годин: Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-ПетербурзіПереговори тривали близько трьох годин: Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-ПетербурзіБокс Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюБокс Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Вже є перші результати": Зеленський розповів про важливі зустрічі в Норвегії і програму FREYA"Вже є перші результати": Зеленський розповів про важливі зустрічі в Норвегії і програму FREYAСили оборони взяли під вогневий контроль переправи через Чорний Жеребець на Донеччині: що це означає. КартаСили оборони взяли під вогневий контроль переправи через Чорний Жеребець на Донеччині: що це означає. Карта

Геннадій Васильчук став директором з соціальної політики компанії "Генерал Черешня"

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
279
Геннадій Васильчук став директором з соціальної політики компанії "Генерал Черешня"
Професор Геннадій Васильчук, приєднався до команди defence-tech компанії "Генерал Черешня". Джерело: Facebook Геннадій Васильчук

Колишній в.о. ректора Національного університету фізичного виховання і спорту, професор Геннадій Васильчук, приєднався до команди української defence-tech компанії "Генерал Черешня" на посаді директора із соціальної політики. Він відповідатиме за розвиток соціальних ініціатив компанії, співпрацю із закладами освіти, підтримку спорту й культурних проєктів, а також взаємодію з ветеранами.

Про своє призначення Васильчук повідомив у соціальних мережах.

Серед ключових напрямів його роботи – розвиток партнерств з освітніми установами, підтримка молоді, популяризація спорту та культури, а також створення й розвиток ініціатив для ветеранів.

"Генерал Черешня" вже реалізує низку соціальних проєктів. Зокрема, компанія підтримує донорство крові, долучається до створення сучасних технологічних лабораторій при університетах, сприяє працевлаштуванню ветеранів і підтримує спортивні змагання та молодіжні ініціативи. За словами Васильчука, близько 30% команди компанії становлять ветерани.

Читайте також
Гліб ІвановГліб Іванов
8,2 т.
Кар’єра, підтримка і нові підходи до роботи: Philip Morris очолила рейтинг роботодавців
8,2 т.
Кар’єра, підтримка і нові підходи до роботи: Philip Morris очолила рейтинг роботодавців
Даниїл БорщДаниїл Борщ
5,8 т.
У лісі на Львівщині помітили "інопланетний" гриб: як виглядає і чи їстівний. Фото
5,8 т.
У лісі на Львівщині помітили "інопланетний" гриб: як виглядає і чи їстівний. Фото
Сергій Марченко, експертСергій Марченко, експерт
5,1 т.
У Трампа "підгорає": чому він знецінив подвиг ЗСУ
5,1 т.
У Трампа "підгорає": чому він знецінив подвиг ЗСУ

"Для мене це велика честь і унікальна можливість. Сподіваюся, що мій досвід та знання тут стануть дійсно в нагоді", – зазначив Геннадій Васильчук.

"Генерал Черешня" – українська defence-tech компанія, що розробляє та серійно виробляє ударні FPV-дрони, безпілотники з оптоволоконним каналом керування, дрони-перехоплювачі та безпілотники літакового типу. Компанія постачає безпілотні системи Силам безпеки й оборони України та розвиває соціальні проєкти, спрямовані на підтримку військових, ветеранів і цивільного суспільства.

Схожі теми
ОПК УкраїниFPV-дрониБПЛАУкраїна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел