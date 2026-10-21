Геннадій Васильчук став директором з соціальної політики компанії "Генерал Черешня"

Колишній в.о. ректора Національного університету фізичного виховання і спорту, професор Геннадій Васильчук, приєднався до команди української defence-tech компанії "Генерал Черешня" на посаді директора із соціальної політики. Він відповідатиме за розвиток соціальних ініціатив компанії, співпрацю із закладами освіти, підтримку спорту й культурних проєктів, а також взаємодію з ветеранами.

Відео дня

Про своє призначення Васильчук повідомив у соціальних мережах.

Серед ключових напрямів його роботи – розвиток партнерств з освітніми установами, підтримка молоді, популяризація спорту та культури, а також створення й розвиток ініціатив для ветеранів.

"Генерал Черешня" вже реалізує низку соціальних проєктів. Зокрема, компанія підтримує донорство крові, долучається до створення сучасних технологічних лабораторій при університетах, сприяє працевлаштуванню ветеранів і підтримує спортивні змагання та молодіжні ініціативи. За словами Васильчука, близько 30% команди компанії становлять ветерани.

"Для мене це велика честь і унікальна можливість. Сподіваюся, що мій досвід та знання тут стануть дійсно в нагоді", – зазначив Геннадій Васильчук.

"Генерал Черешня" – українська defence-tech компанія, що розробляє та серійно виробляє ударні FPV-дрони, безпілотники з оптоволоконним каналом керування, дрони-перехоплювачі та безпілотники літакового типу. Компанія постачає безпілотні системи Силам безпеки й оборони України та розвиває соціальні проєкти, спрямовані на підтримку військових, ветеранів і цивільного суспільства.