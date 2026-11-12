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Google відкрив реєстрацію на оновлену безоплатну програму з ШІ

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
189
Google відкрив реєстрацію на оновлену безоплатну програму з ШІ
«Сертифікація Google із професійного використання ШІ» на платформі Coursera. Джерело: Google

Google оголошує про старт нової хвилі безоплатної навчальної програми "Сертифікація Google із професійного використання ШІ" на платформі Coursera.

Для українських користувачів доступно 20 000 безоплатних ліцензій. Головне оновлення цієї хвилі – новий практичний курс "ШІ для розгортання додатків" (вайбкодинг). Ініціатива реалізується за підтримки Міністерство економіки та довкілля України.

Практичний ШІ та вайбкодинг: як побудоване навчання

Програма покликана допомогти учасникам опанувати актуальні навички роботи зі штучним інтелектом: від базових принципів, аналітики, комунікацій та креативу – до створення власних цифрових рішень і розгортання застосунків за допомогою підходу вайбкодингу.

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Ключові особливості навчального процесу:

  • Без технічних бар’єрів: Програма розрахована на учасників без попереднього досвіду в розробці чи спеціальної технічної освіти.
  • Гнучкий темп: 8 курсів, доступних онлайн для самостійного проходження у зручний час.
  • Практична база: Короткі відео тривалістю до 10 хвилин, практичні лабораторні на основі реальних робочих кейсів, тести для самоперевірки та додаткові матеріали для професійного зростання.
  • Сертифікація: Учасники отримують сертифікат за кожний пройдений курс окремо, а також підсумковий сертифікат за успішне завершення всієї програми з 8 модулів.

Для всіх охочих на другому тижні навчання 25 листопада о 17 год відбудеться відкритий вебінар на тему вайбкодингу з ШІ-експертом. Проходження вебінару не є обов’язковим і не потребує спеціальних технічних знань. Під час сесії організатори дадуть відповіді на поширені запитання щодо реєстрації та процесу навчання, а випускники минулих хвиль поділяться власними історіями кар'єрних трансформацій.

"За чотири хвилі понад 30 тисяч українців скористалися ліцензіями на навчальні програми Coursera та зробили ШІ своєю щоденною звичкою для роботи й особистих справ. Сьогодні ці навички дають змогу швидко втілювати будь-які ідеї без складного технічного бекграунду, тож ми раді допомагати людям посилювати свій потенціал та впевнено рухатися вперед", – Орест Бавда, керівник відділу маркетингу Brand & Reputation Google Україна.

Організаційну та технічну підтримку учасників на платформі Coursera забезпечують партнерські організації: Український ветеранський фонд, Veteran Hub, Київська школа економіки (KSE), EdEra, ГО "Дівчата", Ресурсний центр ГУРТ, Beetroot Academy, Харківський ІТ Кластер, БО "Українська освітня платформа" та ІСАР Єднання.

Як долучитися

  • Реєстрація: відкрита з 10 листопада до 10 грудня за посиланням.
  • Тривалість навчання: 2 місяці.
  • Принцип відбору –за якістю заповнення заявки та черговістю подання. Пріоритет надаватиметься ветеранам, військовослужбовцям, членам їхніх родин, а також жінкам, які прагнуть розвивати кар’єру в технологічній сфері.
  • Для випускників першої хвилі: Учасники попередніх хвиль можуть повторно пройти курси, опанувати новий модуль із вайбкодингу та здобути новий фінальний сертифікат

Важливо: На першому етапі реєструватися безпосередньо на платформі Coursera не потрібно. Після подання заявки на сайті необхідно дочекатися листа-підтвердження з інструкціями щодо активації доступу на електронну пошту, вказану під час реєстрації. Лист надійде від Coursera та організації-партнера, яка супроводжуватиме процес навчання.

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