Google відкрив реєстрацію на оновлену безоплатну програму з ШІ
Google оголошує про старт нової хвилі безоплатної навчальної програми "Сертифікація Google із професійного використання ШІ" на платформі Coursera.
Для українських користувачів доступно 20 000 безоплатних ліцензій. Головне оновлення цієї хвилі – новий практичний курс "ШІ для розгортання додатків" (вайбкодинг). Ініціатива реалізується за підтримки Міністерство економіки та довкілля України.
Практичний ШІ та вайбкодинг: як побудоване навчання
Програма покликана допомогти учасникам опанувати актуальні навички роботи зі штучним інтелектом: від базових принципів, аналітики, комунікацій та креативу – до створення власних цифрових рішень і розгортання застосунків за допомогою підходу вайбкодингу.
Ключові особливості навчального процесу:
- Без технічних бар’єрів: Програма розрахована на учасників без попереднього досвіду в розробці чи спеціальної технічної освіти.
- Гнучкий темп: 8 курсів, доступних онлайн для самостійного проходження у зручний час.
- Практична база: Короткі відео тривалістю до 10 хвилин, практичні лабораторні на основі реальних робочих кейсів, тести для самоперевірки та додаткові матеріали для професійного зростання.
- Сертифікація: Учасники отримують сертифікат за кожний пройдений курс окремо, а також підсумковий сертифікат за успішне завершення всієї програми з 8 модулів.
Для всіх охочих на другому тижні навчання 25 листопада о 17 год відбудеться відкритий вебінар на тему вайбкодингу з ШІ-експертом. Проходження вебінару не є обов’язковим і не потребує спеціальних технічних знань. Під час сесії організатори дадуть відповіді на поширені запитання щодо реєстрації та процесу навчання, а випускники минулих хвиль поділяться власними історіями кар'єрних трансформацій.
"За чотири хвилі понад 30 тисяч українців скористалися ліцензіями на навчальні програми Coursera та зробили ШІ своєю щоденною звичкою для роботи й особистих справ. Сьогодні ці навички дають змогу швидко втілювати будь-які ідеї без складного технічного бекграунду, тож ми раді допомагати людям посилювати свій потенціал та впевнено рухатися вперед", – Орест Бавда, керівник відділу маркетингу Brand & Reputation Google Україна.
Організаційну та технічну підтримку учасників на платформі Coursera забезпечують партнерські організації: Український ветеранський фонд, Veteran Hub, Київська школа економіки (KSE), EdEra, ГО "Дівчата", Ресурсний центр ГУРТ, Beetroot Academy, Харківський ІТ Кластер, БО "Українська освітня платформа" та ІСАР Єднання.
Як долучитися
- Реєстрація: відкрита з 10 листопада до 10 грудня за посиланням.
- Тривалість навчання: 2 місяці.
- Принцип відбору –за якістю заповнення заявки та черговістю подання. Пріоритет надаватиметься ветеранам, військовослужбовцям, членам їхніх родин, а також жінкам, які прагнуть розвивати кар’єру в технологічній сфері.
- Для випускників першої хвилі: Учасники попередніх хвиль можуть повторно пройти курси, опанувати новий модуль із вайбкодингу та здобути новий фінальний сертифікат
Важливо: На першому етапі реєструватися безпосередньо на платформі Coursera не потрібно. Після подання заявки на сайті необхідно дочекатися листа-підтвердження з інструкціями щодо активації доступу на електронну пошту, вказану під час реєстрації. Лист надійде від Coursera та організації-партнера, яка супроводжуватиме процес навчання.