До 7 грудня кожен українець в Україні чи за кордоном може пройти повноцінне навчання вартістю близько 20 000 грн.

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Листопад зазвичай означає розпродажі та знижки. Освітня платформа Genius.Space натомість пропонує інший формат: повністю безкоштовне навчання. До 7 грудня всі 55+ професійних програм обсягом 20–60 годин відкриті для українців без оплати.

Серед напрямів є дизайн, штучний інтелект, маркетинг і SMM, відео, IT, фінанси, фриланс і підприємництво, а також курси софт-скілів і юридичної грамотності. Серед програм – "AI-спеціаліст", "Fullstack-розробник", "Дата-аналітик", "Бухгалтер ФОП", вартість окремих курсів сягає 38 000 грн.

Ініціатива, яку народила війна

Ідея з'явилася після початку повномасштабного вторгнення. Мільйони людей втратили роботу чи житло або були змушені переїхати, і багатьом треба було швидко перебудувати життя й опанувати нову професію.

Тоді команда Genius.Space відкрила всі курси без жодних умов. Відгук був настільки сильним, що ініціатива стала щорічною. Компанія щороку на кілька місяців фактично відмовляється від продажів, і за чотири роки ініціативою скористалися понад 1,4 млн українців: вони здобули нову професію або вдосконалили навички.

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Цьогоріч уже зареєструвалися понад 167 000 українців, і ця цифра щодня зростає. Найпопулярніші програми, "SMM-спеціаліст" і "Digital Маркетолог + АІ", мають понад 37 000 оцінок слухачів кожна.

Хто навчається

Курси обирають військові та ветерани, які шукають нову професію, і батьки, що реєструють дітей-підлітків. Приходять люди, які нарешті наважилися піти з нелюбої роботи, а також українці 50+, які доводять, що вчитися ніколи не пізно.

"Це значна і дуже важлива підтримка, особливо для мене та моїх побратимів… можливо, єдиний шанс опанувати нову професію", – ділиться Богдан.

Головні історії дня

Олена після курсів графічного дизайну та режисури монтажу змінила сферу діяльності. Тепер вона працює в мультимедійному відділі Аерокосмічного центру, а цього року вже записалася на курс AI-video creator.

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Дехто навчається з платформою вже третій чи навіть п'ятий рік поспіль. Інші щойно стартували й відзначають, що матеріал подано чітко, по суті та "без води".

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Як отримати доступ

До 7 грудня залишити заявку за посиланням l.genius.space/free Протягом 72 годин команда перевіряє заявку (можливість лише для українців). Дані для входу на платформу надходять на e-mail.

До 30 листопада в Instagram і Facebook Genius.Space також триває конкурс. Щотижня серед тих, хто зробив репост, обирають переможців, які отримують доступ до всіх курсів на цілий рік.