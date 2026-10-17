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Блог

Ігор Чернецький
Ігор Чернецький

Новини. Суспільство / Думки
Time to read1 хв
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Блог |

Фронт – це головна реальність країни, а не політичні сварки

Фронт – це головна реальність країни, а не політичні сварки
ЗСУ, ілюстративне фото. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Мене дедалі більше тривожить не тільки те, що відбувається на фронті. Тривожить те, як легко фронт зникає з нашої уваги.

Моя бульбашка приблизно на 90 відсотків складається з людей, дотичних до війни. Військові, волонтери, люди, які допомагають підрозділам, чекають близьких із фронту або самі пройшли через війну.

І навіть у цій бульбашці дедалі більше місця займає тилова інформація. Політичні сварки, взаємні звинувачення, скандали, нескінченні розбірки. Про це говорять, сперечаються, пишуть десятки дописів. А війна, яка просто зараз триває, відходить кудись убік. Ніби це вже звична частина декорацій.

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На Костянтинівському та Краматорському напрямках росіяни продовжують тиснути. Там ідуть важкі бої. Противник намагається просуватися до міст, які для нього є важливими цілями. Це не далекий фоновий сюжет і не чергова карта в стрічці. Це війна, яка забирає людей і щодня змінює становище на фронті.

Я не закликаю всіх цілодобово читати зведення. Але коли навіть люди, які самі дотичні до війни, дедалі частіше відвертаються від головного і перемикаються на тиловий шум, це вже серйозний сигнал.

Ми ризикуємо звикнути до війни настільки, що перестанемо бачити її як головну реальність країни. А тоді будь-який тиловий скандал здаватиметься важливішим за те, що відбувається там, де сьогодні вирішується наше завтра.

Нам треба повертати увагу до війни. Не для того, щоб жити в постійній тривозі. А щоб не втратити розуміння, що є головним.

Бо війна не зупиняється, поки ми зайняті тиловими сварками.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Ігоря Чернецького
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