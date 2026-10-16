Фонд Ріната Ахметова об’єднав молодь, яка повернулася з окупації, за переглядом матчу ''Шахтаря'' в Лізі чемпіонів

У Києві учасники проєкту "Молодь обирає Україну" разом із представниками Фонду Ріната Ахметова та партнерами ініціативи подивилися матч донецького "Шахтаря" проти грецького АЕК у Лізі чемпіонів.

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"Ми з учасниками проєкту, з Міністерством молоді і спорту, з командою Фонду разом дивимося футбол. Для цих дітей це можливість повернутись в український футбол. Фонд в цьому році присутній на футболках "Шахтаря" цього євросезону", – пояснює Наталія Ємченко, голова наглядової ради Фонду.

Матч проти АЕК – один із восьми поєдинків Ліги чемпіонів, у яких футболісти "Шахтаря" виходитимуть на поле у футболках із логотипом Rinat Akhmetov Foundation. Це частина співпраці Фонду Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" в межах проєкту "Молодь обирає Україну". Таким чином одна з найбільших футбольних платформ світу допоможе зробити історії молодих українців, які виїхали з окупації, видимими для міжнародної аудиторії.

"Ми формуємо спільноту. Нам хочеться, щоб наша молодь зустрічалася, ділилася враженнями від проєкту, від того, що відбувається в їхньому житті. Сьогодні чудова нагода просто провести час разом, поспілкуватися й повболівати за "Шахтар". Для нас "Шахтар" – дуже важливий партнер, адже завдяки йому ви маєте можливість не лише відвідувати матчі, а й подорожувати, знайомитися з новими людьми та розповідати свої історії за кордоном", – зазначила Ксенія Сухова, генеральна директорка Фонду.

Для учасників проєкту цей вечір став особливим: після виїзду з окупації вони вперше дивилися футбольний матч у компанії однодумців і вболівали за улюблену команду.

"Дуже круті відчуття. Я сьогодні зірвав голос, дивився матч зі своїми друзями. Це було круто. Мені пощастило відвідати матч "Шахтаря" на "Донбас Арені", але це було дуже давно", – говорить Данило, учасник проєкту.

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"Коли ви перебуваєте в одному приміщенні і розважаєтесь, спілкуєтесь, то все одно ви обмінюєтеся досвідом, інформацією, то вам стає якось легше і приємніше проводити час", – поділилася враженнями ще одна учасниця проєкту Злата.

До зустрічі також долучилися партнери проєкту "Молодь обирає Україну", вони наголосили на важливості співпраці держави, громадського сектору та спортивних організацій.

"Це повністю відповідає цінностям цього проєкту. Ми створюємо можливості для того, щоб молодь зустрічалася, проводила час разом, спілкувалася з представниками різних спільнот, наприклад тих, які опікуються спортом або молодіжною роботою. Зараз важливо зрозуміти, що саме цікаво молоді, і запропонувати це ширшій аудиторії", – зазначила Уляна Токарєва, заступниця Міністра молоді та спорту України.

Перемога "Шахтаря" стала яскравим завершенням вечора та подарувала учасникам проєкту незабутні емоції. Спільні переживання та підтримка улюбленої команди ще більше зблизили молодих людей, для яких такі зустрічі стають важливою частиною повернення до активного життя в Україні.

"Молодь обирає Україну" – пілотний проєкт Фонду Ріната Ахметова, Офісу Омбудсмана України та Міністерства молоді та спорту України для молодих українців віком 18–23 роки, які повертаються з тимчасово окупованих територій або після незаконної депортації.