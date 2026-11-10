Фільм про воєнні злочини Росії: у Лондоні покажуть стрічку "Сліди", яку підтримав Фонд Ріната Ахметова

10 листопада в Лондоні відбудеться показ документального фільму "Сліди" (Traces) режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк, обраний кандидатом на цьогорічну премію "Оскар" від України.

Відео дня

Стрічку представлять в межах Women and the World International Film Festival (WWIFF), який проходить у британській столиці з 5 до 12 листопада. "Сліди" увійшли до розширеної програми Focus on Ukraine. Крім того, за сприяння партнерів ініційовано обговорення порушених у фільмі питань у парламенті Великої Британії.

Міжнародне просування фільму відбувається за підтримки Фонду Ріната Ахметова. Раніше за особистим рішенням засновника Фонду режисерка Аліса Коваленко отримала стипендію у розмірі 200 тисяч доларів США (9 млн грн) на міжнародну оскарівську кампанію фільму. Цей внесок спрямований на те, щоб голос українських жінок був почутий світовою спільнотою, а свідчення про воєнні злочини росії отримали максимальний резонанс серед міжнародних глядачів, кінокритиків і політиків.

Показ у Лондоні продовжує цю важливу адвокаційну місію: він дає змогу донести правду про пережите українками до британської аудиторії, підкреслити необхідність документування воєнних злочинів та притягнення агресора до відповідальності.

Фільм "Сліди" розповідає історії українських жінок, які постраждали від сексуального насильства під час російської агресії. Одна з головних героїнь – Ірина Довгань, колишня полонянка та засновниця громадської організації SEMA Ukraine, яка об’єднує постраждалих жінок задля документування злочинів та боротьби за покарання винних.

РЕКЛАМА

Для режисерки Аліси Коваленко ця тема є особистим болем: вона також пережила сексуальне насильство під час полону на Донбасі у 2014 році. Важливим принципом роботи над фільмом стало "Нічого про нас без нас" – героїні самі визначали, як розповідати про свій досвід.

"Для мене цей фільм – результат довгого шляху від мовчання до багатоголосся. Злочин є частиною історії цих жінок, але він не є всією їхньою історією", – говорить режисерка.

Український фільм "Сліди" вже здобув чотири нагороди на трьох міжнародних кінофестивалях, зокрема приз глядацьких симпатій Берлінале-2026 та головну нагороду журі фестивалю Movies That Matter у Гаазі.

Головні історії дня

Команда фільму продовжує міжнародну промокампанію. У 2026 році стрічку також обрали представляти Україну на 99-й премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Шорт-ліст претендентів у цій категорії оголосять 15 грудня 2026 року.