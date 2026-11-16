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Енергетики ДТЕК за тиждень відновили електропостачання для понад 1,1 млн родин у чотирьох областях

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
4,8 т.
Енергетики ДТЕК за тиждень відновили електропостачання для понад 1,1 млн родин у чотирьох областях
Енергетики працюють у надзвичайно складних умовах. Джерело: ДТЕК

Енергетики ДТЕК з 9 по 15 листопада відновили електропостачання для понад 1,1 млн родин у чотирьох областях України, які були без світла внаслідок російських атак.

Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що протягом тижня енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання у понад 1,4 тисячі населених пунктів, знеструмлених через російські обстріли.

У компанії наголосили, що через посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру вже майже два місяці поспіль енергетики ДТЕК щотижня повертають світло понад мільйону родин.

Минулого тижня найбільше відновлень було на Дніпропетровщині, яка протягом тижня зазнавала постійних атак ворога. Там енергетики повернули світло у 439,2 тисячі осель.

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На Одещині за цей період вдалося відновити електропостачання для 306,2 тисячі родин, а на Київщині – для понад 209,2 тисячі.

Ще 157,3 тисячі родин знову отримали світло на Донеччині, де через постійні бойові дії та обстріли ситуація залишається особливо складною.

Енергетики розпочинають відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у жовтні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 6,7 млн осель, знеструмлених через російські обстріли.

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