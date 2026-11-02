Енергетики ДТЕК за місяць відновили електропостачання для понад 6,7 млн родин після атак Росії

У жовтні енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 6,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишалися без світла через російські обстріли.

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Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що протягом жовтня росіяни посилили атаки на енергетичну інфраструктуру України. Попри постійні обстріли енергетикам вдалося повністю або частково повернути світло жителям понад 2,2 тисячі населених пунктів.

Найбільше відновлень було у Києві, де енергетики повернули електропостачання для понад 2 млн осель. На Донеччині світло відновили для 1,47 млн родин, а на Дніпропетровщині – для 1,42 млн.

Водночас на Київщині електропостачання повернули майже мільйону домогосподарств, а на Одещині – 812,8 тисячі.

У компанії наголосили, що енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі навіть у регіонах із найактивнішими бойовими діями. Ремонтні роботи розпочинають одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у вересні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 3 млн родин після ворожих атак.