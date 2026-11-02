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Енергетики ДТЕК за місяць відновили електропостачання для понад 6,7 млн родин після атак Росії

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
467
Енергетики ДТЕК за місяць відновили електропостачання для понад 6,7 млн родин після атак Росії
Ремонтні роботи розпочинають одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС. Джерело: ДТЕК

У жовтні енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 6,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишалися без світла через російські обстріли.

Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що протягом жовтня росіяни посилили атаки на енергетичну інфраструктуру України. Попри постійні обстріли енергетикам вдалося повністю або частково повернути світло жителям понад 2,2 тисячі населених пунктів.

Найбільше відновлень було у Києві, де енергетики повернули електропостачання для понад 2 млн осель. На Донеччині світло відновили для 1,47 млн родин, а на Дніпропетровщині – для 1,42 млн.

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Водночас на Київщині електропостачання повернули майже мільйону домогосподарств, а на Одещині – 812,8 тисячі.

У компанії наголосили, що енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі навіть у регіонах із найактивнішими бойовими діями. Ремонтні роботи розпочинають одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у вересні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 3 млн родин після ворожих атак.

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