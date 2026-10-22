''Емоції зашкалюють'': захисник Маріуполя Віталій Голуб отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

54-річний захисник Маріуполя Віталій Голуб став власником квартири завдяки програмі "Вдома", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує спільно з проєктом "Серце Азовсталі".

Відео дня

Віталій – уродженець Хмельницької області. Повномасштабну війну зустрів у складі 56-ї окремої механізованої бригади у Маріуполі. У квітні 2022 року під час виконання бойового завдання на комбінаті імені Ілліча захисник потрапив у полон. Віталій провів у російській неволі понад два роки. У полоні Віталій зазнав фізичного та психологічного знущання: його били, застосовували електрошокер і позбавляли їжі. Унаслідок пережитого він отримав черепно-мозкову травму, забої колінних суглобів і двобічну глухуватість.

У 2024 році Віталій повернувся з полону в Україну. Через наслідки пережитого його комісували зі служби. Тепер власна квартира стане для захисника простором, де він зможе облаштовувати життя після полону."Емоції зашкалюють! Дякую Рінату Леонідовичу за те, що нас не забувають", – каже захисник.

Квартира повністю облаштована меблями та сучасною технікою, щоб зробити життя оборонця та його родини в новій оселі комфортнішим. Сертифікат і ключі від квартири Віталію передала Ксенія Сухова. Генеральна директорка Фонду зазначила, що ця підтримка – подяка за внесок героя в захист держави.

РЕКЛАМА

"У мене важлива місія від Ріната Ахметова та його Фонду – передати цю квартиру. Тут зроблений ремонт, усе повністю оснащено, усе необхідне є. Дякуємо Віталію безмежно за героїчну оборону міста Маріуполя, за оборону нашої рідної України, за можливість сьогодні жити тут, у рідній Україні", – говорить Ксенія Сухова.

Через обмороження, якого Віталій зазнав у полоні, він мав серйозні проблеми з ногами, потребував тривалого відновлення та лікування. У цьому йому раніше допоміг проєкт "Серце Азовсталі", від якого захисник отримав підтримку.

Головні історії дня

Голова наглядової ради Фонду Наталія Ємченко вкотре наголосила: мета проєкту – допомогти звільненим із полону захисникам повернутися до активного життя, відчути себе частиною спільноти та мати підтримку на шляху відновлення й адаптації після пережитого.

"Наш герой під час полону отримав дуже складні захворювання. Завдання – повернути йому активне життя, адже людина надзвичайно активна. Тобто з одного боку, ми надаємо квартири як базу, з іншого – з героями працюють у межах інших програм "Майбутнє" та "Здоров’я". Власне, так працює система", – підкреслила Наталія Ємченко.

Програма "Вдома" передбачає забезпечення оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання – повернення до наповненого життя після боїв та полону.