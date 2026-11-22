Російські спецслужби для проведення диверсій та інших операцій у Європі переважно намагаються вербувати вихідців із країн колишнього Радянського Союзу. Особливу увагу вони приділяють людям із залежностями, фінансовими труднощами та представникам кримінального середовища.

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Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, Москві значно простіше налагоджувати контакт із людьми, які розуміють російську мову та мають схожі культурні особливості.

П'ять категорій потенційних виконавців диверсій

Ступак зазначив, що серед потенційних виконавців можуть бути українці, білоруси та молдовани. Натомість вербування місцевих жителів є складнішим завданням, адже навіть використання онлайн-перекладачів не завжди допомагає ворожим агентам зрозуміти особливості менталітету громадян європейських держав.

За словами фахівця, існує п'ять основних категорій людей, яких Росія використовує для виконання своїх завдань за кордоном.

До першої належать люди з ігровою залежністю, які регулярно втрачають гроші в азартних онлайн-іграх. Друга категорія – наркозалежні, які постійно потребують коштів.

Третю групу становлять люди, які шукають швидкого заробітку та заради грошей готові піти на будь-що. Серед них також можуть бути особи з ігровою чи наркотичною залежністю, які не зважають на можливі наслідки своїх дій.

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Четверта категорія пов'язана з романтичними стосунками, які можуть використовуватися для встановлення контакту та впливу на потенційних виконавців.

П'ята – представники організованих злочинних угруповань, зокрема турецьких і балканських. Такі структури можуть співпрацювати з Москвою навіть на умовах взаємного обміну послугами.

Як Москва може використовувати кримінальні угруповання

Ступак навів приклад можливої схеми залучення до диверсій представників кримінального світу. Зокрема, йдеться про затриманого впливового наркоторговця або іншого учасника злочинного угруповання з Росії чи Туреччини, якому можуть запропонувати пом'якшення покарання в обмін на виконання певного завдання.

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За такою схемою фігурант має домовитися зі своїми спільниками, наприклад в Ізмірі чи Москві, про проведення операції, яка цікавить російську сторону. Натомість йому обіцяють значно м'якший вирок.

"Або ти через своїх хлопців в Ізмірі чи у Москві домовляєшся про те, щоб вони зробили дещо нам цікаве і ти отримуєш два роки умовно, або відмовляєшся і отримуєш на повну катушку – 10 років і сидиш тут", – пояснив Ступак.

Нагадаємо, Росія активно вербує українських біженців для здійснення диверсій у Європі. За даними британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), одним із найпоширеніших методів російського саботажу залишаються підпали.

Як писав OBOZ.UA, у Польщі судитимуть громадянина України за ймовірну допомогу російським диверсантам у підриві залізниці. За даними слідства, чоловік співпрацював із розвідкою РФ та допомагав двом іншим українцям готувати диверсії на залізничній інфраструктурі восени 2025 року.