Дві-три бригади: скільки військових повернулися із СЗЧ за спрощеною процедурою

Тисячі українських військовослужбовців повернулися до своїх підрозділів після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою. У Міністерстві оборони зазначили, що ця кількість співмірна з особовим складом двох-трьох бригад, а значна частина військових знову стала до виконання бойових завдань. Після поновлення служби їм відновили грошове та інше забезпечення.

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Про це повідомило Міністерство оборони України. У відомстві зазначили, що військові, які повернулися, вже мають досвід служби та навички, необхідні підрозділам.

Значна частина військових повернулася на бойові посади

За даними Міноборони, значна частина військовослужбовців після повернення зайняла саме бойові посади. Йдеться про людей, які вже проходили службу та мають відповідний досвід і навички.

Після повернення військові знову виконують завдання у складі своїх підрозділів, а їм відновили грошове та інше забезпечення.

У Міноборони назвали результати програми позитивними, наголосивши, що кожен військовослужбовець, який повернувся до лав Сил оборони, посилює військо.

Які бригади лідирують за кількістю повернень

Міноборони також назвало п’ять підрозділів, які мають найбільшу кількість фактичних повернень військовослужбовців:

- 20-та окрема бригада безпілотних систем "К-2";

- 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха;

- Третя окрема штурмова бригада;

- 63-тя окрема механізована бригада;

- 429-та окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес".

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Окремо у відомстві відзначили бригади Національної гвардії України "Хартія" та "Азов".

У Міноборони подякували підрозділам

У Міністерстві оборони подякували підрозділам, які долучилися до програми повернення після СЗЧ. Вони розглядали відповідні заявки, погоджували рапорти та приймали військовослужбовців, які вирішили повернутися до служби.

У відомстві також звернулися до самих військових, які повернулися до лав Сил оборони, зазначивши, що вони прийняли правильне рішення.

"Дякуємо всім, хто наважився і повернувся. Це могло бути непросте рішення, але воно точно правильне", – наголосили в Міноборони.

Головні історії дня

Як аповідомляв OBOZ.UA, в Україні до 20 вересня діяла спрощена процедура повернення на військову службу після СЗЧ. Військові могли самостійно обирати нове місце служби серед понад 70 доступних підрозділів.