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Дві комунікаційні кампанії ДТЕК стали фіналістами премії Effie Awards Ukraine 2026

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
48
Дві комунікаційні кампанії ДТЕК стали фіналістами премії Effie Awards Ukraine 2026
Effie відзначає ефективні комунікаційні кампанії українських підприємств. Джерело: Effie Awards Ukraine / Facebook

Дві комунікаційні кампанії ДТЕК увійшли до списку фіналістів Effie Awards Ukraine 2026, найпрестижнішої премії у сфері маркетингових комунікацій, яка відзначає найефективніші рекламні та комунікаційні кампанії.

Про це йдеться в повідомленні Всеукраїнської рекламної коаліції.

Зазначається, що мова йде про кампанії "Критична інфраструктура" та "Світло тримається".

Зокрема, кампанія "Критична інфраструктура" – це колаборації ДТЕК, видання "Українська правда" та Damirli. В рамках цієї кампанії ДТЕК обʼєднав понад 25 бізнесів для допомоги прифронтовим медіа.

Водночас, кампанія "Світло тримається" включала в себе виконання хором "Щедрика" на зруйнованій російськими обстрілами теплоелектростанції, проекцію світлової інсталяції на монумент "Батьківщина-мати" та встановлення новорічної ялинки з форм енергетиків разом з рестораном "Завертайло" на Софіївській площі в Києві.

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Effie Awards – це найпрестижніша світова нагорода в галузі маркетингових комунікацій, яку отримують за головне досягнення в сфері – ефективність.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав престижну міжнародну премію Global SABRE Awards 2026 за комунікаційну компанію "Світло тримається".

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