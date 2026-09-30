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Два роки вважався зниклим безвісти: підтвердилась загибель старшого солдата Ігоря Дюги з Калущини. Фото

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
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Два роки вважався зниклим безвісти: підтвердилась загибель старшого солдата Ігоря Дюги з Калущини. Фото
Загинув військовий Ігор Дюга
Джерело: Pexels

Україна продовжує втрачати своїх захисників. У Калуській громаді на Івано-Франківщині підтвердили загибель на фронті старшого солдата Ігоря Дюги, який довгий час вважався зниклим безвісти.

Про це у Facebook повідомив голова Калуської міської територіальної громади Андрій Найда. Воїн загинув 13 червня 2024 року під час бою на Донеччині, захищаючи Україну.

Що відомо 

Ігор Дюга, 1972 року народження, став на захист України 16 червня 2023 року. Він служив стрільцем 3-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону однієї з військових частин.

Певний час захисник вважався зниклим безвісти. Однак згодом громада отримала підтвердження, що військовослужбовець загинув під час бою на Донеччині 13 червня 2024 року.

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Два роки вважався зниклим безвісти: підтвердилась загибель старшого солдата Ігоря Дюги з Калущини. Фото

Загиблий Ігор Дюга

Джерело: Андрій Найда/Facebook

У Калуській громаді висловили щирі співчуття рідним, друзям і побратимам полеглого воїна. Там зазначили, що пам'ять про Ігоря Дюгу назавжди житиме в серцях вдячних мешканців громади.

"Вічна пам’ять і шана Героєві Ігорю Дюзі", – йдеться у повідомленні.

Два роки вважався зниклим безвісти: підтвердилась загибель старшого солдата Ігоря Дюги з Калущини. Фото

Допис Андрія Найди у Facebook

Джерело: Скриншот

Воїни, чиї життя забрала війна

Нагадаємо, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із Ірпеня В’ячеслав Олійник. Захисник став до лав Сухопутних військ ЗСУ у травні 2024 року та служив старшим стрільцем-оператором 2-го єгерського батальйону однієї з військових частин.

У листопаді 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Чумацьке на Донеччині зв’язок із воїном обірвався, після чого він вважався зниклим безвісти. Майже два роки рідні чекали на звістку, однак результати ДНК-експертизи підтвердили загибель захисника.

13 вересня на Донеччині загинув український військовослужбовець Сергій Стретович. 44-річний захисник у цивільному житті був юристом: закінчив Харківську юридичну академію, працював у прокуратурі Києва, а згодом став адвокатом у сфері кримінального права.

Як писав OBOZ.UA, на Донеччині загинув військовослужбовець із Козельщинської громади Віталій Новосел. Понад рік рідні, близькі та земляки воїна чекали на його повернення та сподівалися на диво, однак згодом підтвердилася його загибель під час бойових дій на східній околиці Воздвиженки.

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