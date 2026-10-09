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Дуже піклувався про маму: війна забрала життя Героя зі Світловодська на Полтавщині. Фото

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read2 хв
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Дуже піклувався про маму: війна забрала життя Героя зі Світловодська на Полтавщині. Фото
Війна забрала життя ще одного Героя. Джерело: ілюстраційне фото UA Losses

На жаль, Україна продовжує втрачати у війні з російськими загарбниками своїх найкращих синів. Так, внаслідок мінно-вибухової травми загинув захисник України, старший матрос Семен Бурак. Йому було лише 37 років.

Прощання із Героєм відбудеться 9 жовтня. Про це повідомляє Світловодська міська рада.

Що відомо про воїна

Семен народився у серпні 1989 року в місті Нурабад – це в Узбекистані. Але коли йому було шість років, родина дитини переїхала до українського Світловодська. Саме тут минули дитинство і юність, тут він закінчив 11 класів школи №10.

Після школи Семен навчався у Харківському коледжі Державного університету телекомунікацій. Життя юнак пов'язав із технічною справою. Працював за станками у "Світловодському машбудзаводі", на ПАТ "АвтоКрАЗ" та на ПрАТ "Полтавський алмазний інструмент". На роботі його знали як відповідального, надійного, сумлінного професіонала.

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Дуже піклувався про маму: війна забрала життя Героя зі Світловодська на Полтавщині. Фото

Загинув ще один захисник України. Джерело: Світловодська міська рада

Військовий позивний він обрав близьким до своєї професії – "Фрезер".

У липні 2023 року Семен Бурак став до лав українського війська. Служив старшим матросом, старшим радіотелефоністом відділення зв'язку взводу зв'язку першого батальйону морської піхоти.

Захищаючи Україну, її свободу та незалежність, воїн отримав мінно-вибухову травму, внаслідок якої загинув 5 жовтня 2026 року.

Дуже піклувався про маму: війна забрала життя Героя зі Світловодська на Полтавщині. Фото

Повідомлення у мережі. Джерело: скриншот

"Семен був світлою, доброю, щирою, чуйною, компанійською людиною. Дуже піклувався про маму та сестру, був для них підтримкою й опорою. Для колег він був людиною, на яку можна покластися, для друзів – тим, хто завжди поруч", – розповіли про захисника в міськраді.

Прощання з Героєм відбудеться зранку 9 жовтня, спочатку біля будинку, де проживав Семен, а потім на центральній площі міста.

Інші Герої країни

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Борисполя Київської області Микола Скрипка. Серце хороброго воїна зупинилось 5 травня 2024 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Руслан Кекух. Життя захисника України обірвалося 1 жовтня 2026 року.

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