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"Дуже чекали цього": прикордонники батько й син зустрілися після чотирьох років полону. Відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
1,2 т.
"Дуже чекали цього": прикордонники батько й син зустрілися після чотирьох років полону. Відео
Прикордонники батько й син побачилися після 4 років полону. Джерело: Скриншот відео; Telegram/Zelenskiy/Official. Колаж OBOZ.UA

Українські прикордонники – батько й син, які разом боронили Маріуполь, 23 жовтня змогли побачилися після чотирьох років у російському полоні. Обидва повернулися в Україну в рамках чергового обміну з РФ.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Держприкордонслужби України. Обидва чоловіки мають імʼя Володимир і з самого початку обрали служити разом у ДПСУ за контрактом.

Батько і син пліч-о-пліч захищали Маріуполь від окупантів, пережили штурм "Азовсталі" й разом опинилися в російському полоні.

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Перший рік росіяни тримали їх в різних місцях, а потім вже утримували на одному обʼєкті.

"Сьогодні після чотирьох років розлуки вони нарешті змогли побачити одне одного. Мить, на яку обоє так довго чекали", – зазначили в ДПСУ.

Володимир-молодший розповів, що вдома на нього чекають дружина, мати і сестра.

"Дуже раді, дуже чекали цього", – поділився емоціями чоловік.

''Дуже чекали цього'': прикордонники батько й син зустрілися після чотирьох років полону. Відео

Скриншот повідомлення ДПСУ в Telegram

Як повідомляв OBOZ.UA, 23 жовтня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому в межах домовленостей повернулися 270 наших захисників. Серед них – нацгвардійці, зокрема воїни "Азова", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних.

Більшість із них були в полоні ще з 2022 року, здебільшого це воїни, які захищали Україну в Маріуполі. Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках.

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