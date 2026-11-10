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ДТЕК за тиждень повернув світло понад мільйону родин після російських обстрілів

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
6
ДТЕК за тиждень повернув світло понад мільйону родин після російських обстрілів
Ремонтні роботи розпочинають одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС. Джерело: ДТЕК

Енергетики ДТЕК з 2 по 8 листопада відновили електропостачання для понад мільйона родин у чотирьох областях України, які залишилися без світла внаслідок російських атак.

Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що протягом тижня енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання майже у 800 населених пунктах, знеструмлених через російські обстріли.

Найбільше відновлень було на Дніпропетровщині, яка протягом тижня зазнавала постійних атак ворога. Там енергетики повернули світло 467 тисячам родин.

На Київщині електропостачання відновили для 342,7 тисяч родин, на Донеччині для 132,7 тисяч, а на Одещині для 106,5 тисяч.

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У компанії наголосили, що ремонтні бригади розпочинають роботи одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у жовтні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 6,7 млн осель, знеструмлених через російські обстріли.

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