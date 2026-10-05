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ДТЕК за тиждень повернув світло майже 600 тисячам родин після обстрілів

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read1 хв
icon 379
ДТЕК за тиждень повернув світло майже 600 тисячам родин після обстрілів
Енергетики України цілодобово працюють над відновленням електропостачання в регіонах, що постраждали від російських атак. Джерело: ДТЕК

З 28 вересня по 4 жовтня енергетики ДТЕК повністю або частково відновили електропостачання майже у 400 населених пунктах, що були знеструмлені через російські обстріли.

Про це повідомляє ДТЕК.

"З 28 вересня по 4 жовтня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям майже 400 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для майже 600 тисяч родин у чотирьох областях та столиці", – йдеться в ньому.

Найбільше відновлень було на Донеччині, де світло повернули майже 290 тисячам родин. В Одеській області електропостачання відновили майже для 260 тисяч родин, на Дніпропетровщині – для 43,6 тисячі.

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На Київщині енергетики повернули світло понад 500 родинам, у столиці – понад 300.

Зазначається, що енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у вересні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 3 млн родин.

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