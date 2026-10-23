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Драпатий видав спеціальне доручення, щоб не давати прихисток корупціонерам у ЗСУ: як це працюватиме

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
8,7 т.
Драпатий видав спеціальне доручення, щоб не давати прихисток корупціонерам у ЗСУ: як це працюватиме
Драпатий (ліворуч) наказав не давати прихисток корупціонерам у ЗСУ. Джерело: CinCAFofUkraine/Facebook, ілюстраційне фото від ШІ, колаж OBOZ.UA

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий надав підлеглим доручення про мінімізацію корупційних ризиків у війську. Доручення має на меті максимально ускладнити корупціонерам можливість перечекати у війську "на відносно спокійних посадах" строки по їхнім кримінальним провадженням.

Доручення спрямоване у Генштаб, командувачам видів та родів військ, керівникам органів військового управління та правоохоронним органів ЗСУ – загалом 48 отримувачів. Про це розповідають "Наші гроші", посилаючись на відповідні джерела в ЗСУ.

Про що мова

Михайло Драпатий розіслав свій наказ ще на початку вересня. У документі передбачені кадрові обмеження та дисциплінарні заходи для тих, хто має відношення до корупційних правопорушень. Причому в дорученні йдеться не тільки про військових, які вже мають вироки та прямі заборони обіймати посади, а й про тих, чию провину ще не доведено.

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Драпатий видав спеціальне доручення, щоб не давати прихисток корупціонерам у ЗСУ: як це працюватиме

Фрагмент розпорядження головкома ЗСУ. Джерело: скриншот

Зокрема документ містить пряму заборону комплектувати підрозділи військовими, які підозрюються та обвинувачуються у тяжких або особливо тяжких корупційних злочинах (навіть якщо справа ще не розглянути і лише перебуває в суді).

Щодо військових, які вже мають вирок за корупцію, то Драпатий вимагає їх переведення на посади без керівних і господарських обов’язків. А тих, чиї активи суд визнав необґрунтованими й забрав у дохід держави ‒ звільняти.

Драпатий видав спеціальне доручення, щоб не давати прихисток корупціонерам у ЗСУ: як це працюватиме

Фрагмент розпорядження головкома ЗСУ. Джерело: скриншот

Першочергово це стосується кадрів ТЦК, військово-лікарських комісій, та підрозділів, відповідальних за закупівлі. Аналогічні вимоги і до Військової служби правопорядку, юридичних та антикорупційних служб, а також підрозділів внутрішнього контролю.

Драпатий видав спеціальне доручення, щоб не давати прихисток корупціонерам у ЗСУ: як це працюватиме

Фрагмент розпорядження головкома ЗСУ. Джерело: скриншот

"Таким чином військовим корупціонерам має бути ускладнено перебування на відносно спокійних посадах, де вони перечікують строки по їхнім кримінальним провадженням", – зазначають джерела видання.

Кого це зачепить

Драпатий видав спеціальне доручення, щоб не давати прихисток корупціонерам у ЗСУ: як це працюватиме

Корупція в ТЦК. Джерело: ілюстраційне фото, згенероване ШІ

"Це доручення може зачепити значну частину обвинувачених у справах НАБУ та САП, які мобілізувалися до Сил оборони, значна частина яких мобілізувались, аби уникнути покарання. Нам відомо про близько 80 фігурантів, які мобілізувалися до Сил оборони", – цитує видання юриста "Центру протидії корупції" Романа Вербовського.

Серед таких фігурантів ексзаступник міністра оборони Ігор Халімон, якого обвинувачують у завданні 12 млн грн збитків державі через завищення цін на закупівлях харчів для ЗСУ. Це і посадовець "Укргазвидобування" Олексій Тамразов, що давав хабар сумнозвісному прокурору Костянтину Кулику – першому призначили 5 років увʼязнення, однак апеляція ВАКС зупинила провадження, оскільки в липні 2022 року він мобілізувався.

Також називається прізвище Юрія Зонтова – брата не менш сумнозвісного голови ОАСК Павла Вовка (Зонтов мобілізувався на стадії допиту свідків у вересні 2025 року). Видання згадує й ексдиректора ДП "СЕТАМ" Віктора Вишньова, якого обвинувачують у причетності до розтрати заарештованого та переданого в управління АРМА майна вартістю понад 485 млн грн.

Як повідомляв OBOZ.UA, ДБР оголосило підозру військовому Львівського ТЦК, який жорстоко побив мобілізованого – потерпілого госпіталізували і він помер у лікарні.

"Суд відправив працівника ТЦК під варту, але показовим в цій історії є ще один факт ‒ у серпні 2026 року цей же військовий був визнаний винним в іншому кримінальному провадженні, щодо одержання хабара. Тоді йому призначили покарання, не пов’язане з позбавленням волі", ‒ звернуло увагу видання.

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