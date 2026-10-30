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Драпатий підписав наказ про посилення контролю за роботою ВЛК при ТЦК: що передбачає

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
7,2 т.
Мобілізація в Україні
ВЛК регулярно перевірятимуть. Ілюстративне фото. Джерело: АрміяInform

В Україні буде посилено моніторинг рішень військово-лікарських комісій, які працюють при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Медичні висновки ВЛК і направлення військовозобов'язаних на огляди перевірятимуться ретельніше.

Відповідний наказ підписав генерал-майор Михайло Драпатий, головнокомандувач Збройних сил. Про це 30 жовтня в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив представник Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій.

"Наказ має на меті підвищити якість медичних оглядів, унеможливити призов на службу громадян, які за станом здоров'я не можуть її проходити, а також запобігти будь-яким проявам корупції під час мобілізаційних заходів", – пояснив він.

Особливу увагу приділятимуть ситуаціям, коли особу визнали придатною, але згодом ВЛК змінила висновок і встановила непридатність до військової служби через захворювання, не пов'язані з проходженням служби. І лікарі, і заклади охорони здоров'я нестимуть відповідальність за фіктивні чи недбалі висновки.

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Окрім цього, ВЛК повинні більш сумлінно обстежувати людей із хронічними захворюваннями, які можуть загостритися вже в перші місяці у війську.

Представник ЗСУ наголосив, що в результаті постійного моніторингу рішень ВЛК проводитимуть перевірки роботи комісій.

"Для голів і членів ВЛК при ТЦК та СП регулярно організовуватимуть спеціальні курси, зокрема щодо сучасних стандартів діагностики під час медичних оглядів. Крім того, посилюється нагляд за тим, як посадові особи ТЦК та СП направляють військовозобов'язаних на медогляди, оформлюють документи та вносять інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів", – сказав Лиховій.

Він запевнив, що військове керівництво дотримується принципів "чесної оцінки реального стану справ, готовності визнавати помилки та виправляти їх".

"Адже проблеми, які замовчують або ігнорують, лише поглиблюються... Життя та здоров'я людей мають бути пріоритетом на всіх етапах військової служби", – наголосив Лиховій.

Як писав OBOZ.UA:

– Раніше на Черкащині чоловіка з епілепсією та судомними нападами визнали придатним до служби. Він пішов до суду, але там відмовили в задоволенні позову.

– Схожий випадок відбувся у Хмельницькому окружному адміністративному суді. Чоловік із важкими захворюваннями суглобів не погодився із висновком військово-лікарської комісії, але суд не встановив жодних порушень процедури проведення медогляду.

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