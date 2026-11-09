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Досвід Харкова щодо роботи транспорту та критичної інфраструктури варто масштабувати на всю Україну, – Сазонов

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
24
Досвід Харкова щодо роботи транспорту та критичної інфраструктури варто масштабувати на всю Україну, – Сазонов
Роботи транспорту та критичної інфраструктури. Джерело: pulseportal.com.ua

Рішення, впроваджені в Харкові під керівництвом міського голови Ігоря Терехова, можуть бути корисними для Києва та інших українських міст. Йдеться не лише про безкоштовний громадський транспорт, а й про організацію роботи міських служб, оперативне реагування на наслідки обстрілів та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури.

Таку думку висловив військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов, коментуючи ініціативу щодо запровадження безкоштовного проїзду в муніципальному транспорті столиці.

Він звернув увагу, що серед запропонованих для Києва моделей підтримки містян обрали саме харківський досвід, який уже кілька років застосовується на практиці.

"Там схожа програма безкоштовного муніципального транспорту діє від початку повномасштабного вторгнення. Її запровадили за ініціативи мера, і вона охоплює не тільки наземний транспорт, але й метро. І дійсно, дуже непогано себе зарекомендувала. Хоча й фінансується не з державного, а з міського бюджету", – зазначив Сазонов.

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Водночас, на його думку, Києву варто придивитися й до інших рішень, які були впроваджені в Харкові під керівництвом Ігоря Терехова.

"Зокрема, на роботу ситуаційного центру, яка дозволяє координувати діяльність усіх міських служб для прискорення ліквідації наслідків обстрілів. Або на організацію системи роботи енергооб’єктів та критичної інфраструктури", – написав військовий.

Він також порівняв умови, в яких працюють комунальні служби двох міст, звернувши увагу на інтенсивність обстрілів.

"Прильотів там набагато більше, ніж у Києві, і в режимі "надзвичайщини" майже півторамільйонне місто живе не перший рік. Втім, ситуація з наданням комунальних послуг населенню відчутно краща", – вважає експерт.

На його переконання, досвід команди Терехова заслуговує на увагу не лише столичної влади, а й уряду, оскільки відповідні рішення можуть бути корисними для інших українських громад.

"При всій гостроті нинішніх "київських дискусій" переконаний, що рішення, впроваджені в Харкові командою Терехова, були б доречні і для Києва, і для інших міст України. Варто було б придивитися до них і уряду, щоб успішний досвід можна було масштабувати на інші громади країни", – підсумував Сазонов.

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