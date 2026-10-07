''Досі чекаю, що син прибіжить'': ветеран Олександр Кучер розповів свою історію музею ''Голоси мирних'' Фонду Ріната Ахметова

У ніч на 8 серпня Росія масовано атакувала Київщину. У селищі Пухівка шість російських БПЛА влучили в будинок, де жила родина ветерана війни Олександра Кучера. Внаслідок удару загинули його шестирічний син Дмитро та 70-річні батьки. Його дружина та старший син Володимир отримали опіки. Свою історію Олександр розповів Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

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Тієї жахливої ночі Олександр прокинувся від звуків ППО, підійшов до вікна, а за кілька секунд почув вибух. Удар припав на частину будинку, де спали Дмитро та його 15-річний брат Володимир. Олександра завалило уламками, але він зумів вибратися. Почувши голос старшого сина, він намагався пробитися до молодшого, проте кімната вже палала.

"Я біжу у вогонь, обливаюся водою, беру ковдру, обливаю ковдру водою, хочу зайти до нього в кімнату, але я навіть на метр не міг підійти, там просто було пекло. Я зрозумів, що його вже немає... Мене тоді контузило, я досі не чую на праве вухо, частково на ліве", – пригадує Олександр.

Тоді з полум’я визирнув батько Олександра – Петро Михайлович. Він просив драбину, аби спуститися з другого поверху. У той момент у нього вже була обгоріла задня частина тіла. Згодом на подвір’я зуміла вибратися й матір – Галина Петрівна. Разом вони продовжували шукати Дмитра – рідні сподівалися, що його могло відкинути вибуховою хвилею. І саме у цей момент у двір вдарив ще один російський дрон – влучив прямо у Галину Петрівну. Від вибуху жінка загинула на місці разом із чоловіком, Олександра було поранено. Дружина Ольга отримала опіки 30% тіла.

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"Я тоді взагалі не зрозумів, що відбулося. Я виходжу з будинку, дивлюся – у мене немає ззаду вже ні сарая, кругом полум’я, і батьків немає. Потім знову чую, що летить "шахед". Я не знаю, як ми тоді врятувалися. Якимось дивом вижили", – каже чоловік.

Сьогодні Олександр вчиться жити з втратою. Вранці він досі на мить чекає, що маленький Дмитро прибіжить до їхнього ліжка. У пам’яті залишилися останні дні сина: за кілька днів до трагедії родина встановила у дворі нову гойдалку, а хлопчик вчився їздити на велосипеді. Також тепер родина вже не збереться разом у батьківському домі. Не відсвяткують і 70-річчя батьків, до якого готувалися.

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"За це вони повинні відповісти. Суспільство, щоб світ знав, що вони роблять. Скільки сімей загинуло, дітей невинних. Ми можемо донести їхню вину тільки розповідями своїми", – говорить чоловік.

Дивіться історію Олександра Кучера тут.

Колекція Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує вже понад 145 тисяч історій про війну. Це найбільше у світі зібрання свідчень мирних людей, які постраждали від війни росії проти України.