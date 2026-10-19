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Дощі відступлять, але не скрізь: синоптики розповіли, де у вівторок буде найтепліше. Карта

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
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Дощі відступлять, але не скрізь: синоптики розповіли, де у вівторок буде найтепліше. Карта
Погода в Україні на 20 жовтня. Джерело: Pexels

У вівторок, 20 жовтня, в Україні збережеться мінлива погода, тому у частині областей прогнозують дощі, а в інших буде сухо з проясненнями. Найпрохолодніше очікується на заході країни, де температура вдень переважно становитиме +11 – +15 градусів.

Найтепліше буде на півдні та сході, а також у Полтавській і Дніпропетровській областях, де повітря прогріється до +19. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Якою буде погода у регіонах

У західних регіонах погода залишатиметься найпрохолоднішою. У Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях денна температура повітря становитиме від +11 до +13 градусів, а нічна – +8 – +10.

На Закарпатті прогнозують сонячні прояснення та до +13 – +15 градусів вдень. У Хмельницькій та Чернівецькій областях пройдуть дощі при температурі +11 – +14. На Волині та Рівненщині без суттєвих опадів – від +12 до +14.

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На півночі України (Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях) спостерігатиметься хмарна погода із проясненнями. Удень повітря прогріється до +13 – +18, а вночі температура опуститься до +9 – +13.

Дощі відступлять, але не скрізь: синоптики розповіли, де у вівторок буде найтепліше. Карта

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

У центральних регіонах (Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях) очікуються дощі. Температура повітря коливатиметься в межах +11 – +15 удень. У Полтавській та Дніпропетровській областях буде сухіше та тепліше – до +15 – +19.

На сході країни (Харківській, Луганській та Донецькій областях) встановиться хмарна погода із проясненнями, без істотних опадів. Денні показники термометрів сягатимуть +15 – +19, а вночі очікується +9 – +14.

Найтепліше у вівторок буде саме у південній частині України. В Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, а також в Криму стовпчики термометрів вдень піднімуться до +16 – +19, а уночі до +12 – 16 градусів. Очікується невеликий дощ.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що в Україні з 19 по 25 жовтня, погода змінюватиметься від дощової до теплої та сухої. На початку тижня опади охоплять більшість регіонів, місцями можливі грози та сильні дощі, однак надалі антициклон принесе переважно суху погоду, а денна температура подекуди сягатиме +22 градусів.

Як повідомляв OBOZ.UA, метеорологи Карпат поділилися прогнозом щодо майбутньої зими в Україні. За даними спостережень на метеостанції Пожижевська, є підстави очікувати, що зима буде відносно теплою.

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