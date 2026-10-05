Дощі і похолодання: синоптикиня назвала дату зміни погоди в Україні. Карта

6 жовтня в Україні буде сонячно, без дощів, а температура вдень становитиме +18...+22 °C. На Закарпатті повітря прогріється до +24 °C, тоді як на північному сході буде прохолодніше – +16...+18 °C.

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Про це 5 жовтня повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. За її прогнозом, 6 жовтня погоду в усій країні визначатиме антициклон.

У Києві очікується +19...+20 °C, опади малоймовірні.

7 та 8 жовтня в Україні ще збережеться тепла й суха погода.

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Вже 9 та 10 жовтня холодний атмосферний фронт принесе дощі та похолодання.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зима 2026–2027 років може початися з аномального тепла, а найімовірніше похолодання прогнозують на січень. За попереднім прогнозом Climate Impact Company, у цей період у Східній Європі можливі морози та снігопади.