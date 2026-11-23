В Україні в понеділок, 23 листопада, очікуються сніг та ожеледиця в низці областей. На півдні, у центрі та на сході погоду зіпсують ще й пориви сильного вітру.

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Прогнозом поділилися синоптики Українського гідрометеорологічного центру. На сайті УкрГМЦ повідомляється про І (жовтий) рівень небезпечності приблизно в половині областей.

Синоптики розповіли про погоду 23 листопада

Небо над Україною буде хмарним. Опади, що пройдуть у понеділок, відрізнятимуться залежно від температури й пори доби.

Вночі:

невеликий сніг випаде в північних і Вінницькій областях;

помірний сніг – у Карпатах;

невеликий дощ пройде в більшості південних і Кіровоградській областях;

на решті території без істотних опадів.

Вдень:

значний дощ із мокрим снігом, а місцями й налипання мокрого снігу прогнозуються в центрі країни та на Харківщині;

значний дощ – у переважній більшості південних областей;

помірний дощ – на сході;

на решті території місцями пройде невеликий сніг.

"У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях утворення снігового покриву, в Карпатах – приріст снігового покриву висотою 2–8 см; на дорогах місцями ожеледиця", – попередили в УкрГМЦ.

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Вітер буде переважно південно-західним, 7–12 м/с. Він посилиться вдень у південних, центральних (крім Вінницької) та східних областях до поривів у 15-20 м/с.

Температура вночі від -4 до +2, вдень орієнтовно від 0 до +5 градусів. На півдні тепліше: вночі від +3 до +8, вдень від +7 до +12. Найнижча температура фіксуватиметься в Карпатах: впродовж доби від -6 до -1 морозу.

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Прогноз синоптиків для Київщини

У Києві й Київській області доба буде хмарною, місцями – з невеликим снігом та мокрим снігом. Вночі та вранці на дорогах може утворитися ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру складе 7–12 м/с.

На Київщині температура вночі може опуститися до -3, а вдень прогрітися до +5 градусів. У столиці вночі до -2 морозу, вдень до +3 тепла.

Як писав OBOZ.UA, прийдешня зима в Україні, за попередніми оцінками синоптиків, буде теплішою за кліматичну норму, однак це не означає, що країна уникне сильних морозів. Температура може суттєво коливатися: в окремі дні січня стовпчики термометрів здатні показувати як +15, так і -15 градусів.