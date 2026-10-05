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Допомога 157-й бригаді від "Сталевого фронту" сягнула 234 млн грн: військовим передали квадроцикли та мобільні лазні

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
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Допомога 157-й бригаді від "Сталевого фронту" сягнула 234 млн грн: військовим передали квадроцикли та мобільні лазні
Мобільні лазні вирішують іншу постійну проблему фронтового побуту. Джерело: "Сталевий фронт Ріната Ахметова"

157-ма окрема механізована бригада отримала чергову партію допомоги в межах ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Цього разу військовим передали сім квадроциклів та чотири мобільні лазні.

Загальний обсяг допомоги 157-й ОМБр від початку співпраці вже становить 234 млн грн. У 2026 році бригада отримала допомоги на 76,6 млн грн.

Допомога 157-й бригаді від ''Сталевого фронту'' сягнула 234 млн грн: військовим передали квадроцикли та мобільні лазні

Загальний обсяг допомоги 157-й ОМБр від початку співпраці вже становить 234 млн грн. Джерело: "Сталевий фронт Ріната Ахметова"

Квадроцикли потрібні військовим передусім для мобільності. Завдяки невеликим габаритам та високій прохідності вони дозволяють швидко пересуватися складною місцевістю там, де використання автомобілів або важчої техніки ускладнене. Їх можна використовувати для оперативного переміщення людей, невеликих вантажів та необхідного спорядження між позиціями.

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Мобільні лазні вирішують іншу постійну проблему фронтового побуту. В умовах тривалого перебування військових на позиціях можливість нормально помитися, зігрітися, переодягнутися та привести себе до ладу має цілком практичне значення. Такі комплекси можна розгортати там, де немає стаціонарної побутової інфраструктури.

"Ми постійно спілкуємося з військовими і намагаємося закривати саме ті потреби, які вони визначають для себе пріоритетними. Сьогодні передаємо 157-й бригаді чотири мобільні лазні та сім квадроциклів. Квадроцикли потрібні для мобільності, лазні допомагають забезпечити нормальні побутові умови для людей, які щодня працюють у дуже складних умовах. І це одна з чергових передач у межах нашої системної підтримки бригади", – зазначив представник "Сталевого фронту".

157-ма ОМБр отримує підтримку "Сталевого фронту" на постійній основі. Допомога формується відповідно до запитів військових і включає техніку, обладнання та інші засоби, необхідні підрозділам для виконання завдань і облаштування побуту.

Нагадаємо, "Сталевий фронт Ріната Ахметова" – мілітарна ініціатива, в межах якої підприємства SCM системно допомагають Силам оборони України. Військовим передають транспорт, дрони, засоби зв'язку та РЕБ, захисне обладнання, спеціальну техніку, а також продукцію власного виробництва підприємств групи.

157-ма окрема механізована бригада є одним із підрозділів, яким "Сталевий фронт" допомагає системно. Нинішня передача квадроциклів і мобільних лазень є черговою в межах цієї співпраці. Загальна сума допомоги бригаді становить 234 млн грн, з яких 76,6 млн грн передано у 2026 році.

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