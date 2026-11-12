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"Допомагати людям, які опинилися в біді": Рінат Ахметов обговорив із командою свого Фонду результати року та плани на майбутнє

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
63
"Допомагати людям, які опинилися в біді": Рінат Ахметов обговорив із командою свого Фонду результати року та плани на майбутнє
Рінат Ахметов зустрівся із членами наглядової ради та директоркою свого Фонду. Джерело: Пресслужба

12 листопада Рінат Ахметов провів зустріч із членами наглядової ради та директоркою Фонду Ріната Ахметова. Учасники обговорили результати роботи за рік, проаналізували реалізовані ініціативи та спланували подальшу діяльність Фонду на наступний рік і перспективу.

"Ми зустрілися з командою фонду для того, щоб проаналізувати, як ми проходимо цей рік, що у нас вийшло, а що – ні. А головне – для того, щоб спрогнозувати й спланувати наступний рік і наступні роки.Наша робота націлена на те, щоб Україна вистояла і добилася справедливого та довгострокового миру. Ну і, звісно ж, щоб допомогти людям. Людям, які опинилися в біді. Людям, які опинилися в дуже складній ситуації", – зазначив  Ахметов.

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''Допомагати людям, які опинилися в біді'': Рінат Ахметов обговорив із командою свого Фонду результати року та плани на майбутнє

Рінат Ахметов подякував команді Фонду за роботу

Рінат Ахметов подякував команді Фонду за роботу, відданість своїй справі та допомогу людям, які опинилися в біді й складних життєвих обставинах.

З початку повномасштабного вторгнення росії Рінат Ахметов спрямував понад 15 млрд гривень на підтримку Збройних сил України та допомогу цивільним українцям.

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