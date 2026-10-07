Донедавна воював на фронті: внаслідок масованого ракетного удару по Прилуках загинув ветеран поліції Олег Малиш. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Найбільш жорстокий удар з часів Голокосту": Зеленський підтримав Ізраїль у річницю теракту 7 жовтня 2023 року"Найбільш жорстокий удар з часів Голокосту": Зеленський підтримав Ізраїль у річницю теракту 7 жовтня 2023 рокуІлюстративне фото, НПЗ, нафтопереробний завод.Колись найбільший у світі НПЗ хочуть повернути до роботи: глобальний дефіцит пального набирає обертівЗендея грубо порушила етикет під час зустрічі з першою леді Бріжит Макрон та викликала гнів французівЗендея грубо порушила етикет під час зустрічі з першою леді Бріжит Макрон та викликала гнів французівНе відповів на 85 повідомлень: голова Держфінмону Пронін ігнорує не лише парламентську ТСК, а й голову НКЦПФР СеменюкаНе відповів на 85 повідомлень: голова Держфінмону Пронін ігнорує не лише парламентську ТСК, а й голову НКЦПФР СеменюкаШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріУгорщина зняла вето з переговорів України про вступ до ЄС: що це означаєУгорщина зняла вето з переговорів України про вступ до ЄС: що це означаєМагучіх отримала особливий знак визнання в центрі Києва. Фото та відеоМагучіх отримала особливий знак визнання в центрі Києва. Фото та відеоЗ країною нарешті треба чесно говорити: Порошенко пояснив, як він бачить процес припинення війни та що для цього треба зробитиЗ країною нарешті треба чесно говорити: Порошенко пояснив, як він бачить процес припинення війни та що для цього треба зробитиПутін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. ВідеоПутін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. ВідеоМожуть зустріти когось особливого: найщасливіші знаки зодіаку у жовтніМожуть зустріти когось особливого: найщасливіші знаки зодіаку у жовтні

Донедавна воював на фронті: внаслідок масованого ракетного удару по Прилуках загинув ветеран поліції Олег Малиш. Фото

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
Донедавна воював на фронті: внаслідок масованого ракетного удару по Прилуках загинув ветеран поліції Олег Малиш. Фото
Внаслідок масованого ракетного обстрілу 7 жовтня загинув 47-річний ветеран поліції Олег Малиш. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Національна поліція України/Pexels

Внаслідок масованого ракетного удару по Прилуках 7 жовтня загинув 47-річний ветеран поліції Олег Малиш, який донедавна воював у складі стрілецького батальйону поліції Чернігівщини. Незадовго до трагедії офіцер через стан здоров'я пішов на заслужений відпочинок.

Про це у Telegram повідомила Національна поліція України. Унаслідок ворожої атаки також зазнала поранень дружина Олега Малиша, яка служить у поліції, а її матір загинула; трирічна племінниця отримала поранення.

Олег Малиш понад 20 років служив 

Своє життя Олег Малиш присвятив службі в органах внутрішніх справ. До лав правоохоронців він приєднався 2001 року, розпочавши кар'єру на посаді оперуповноваженого карного розшуку у Прилуках, де надалі й проходив службу.

У 2024 році Малиш долучився до стрілецького батальйону Головного управління Національної поліції в Чернігівській області. Він безпосередньо брав участь у захисті України від російських загарбників.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 8,0 т.
До кінця цього тижня життя трьох знаків зодіаку значно покращиться: особливо пощастить у фінансовій сфері
icon 8,0 т.
До кінця цього тижня життя трьох знаків зодіаку значно покращиться: особливо пощастить у фінансовій сфері
Віталій ПортниковВіталій Портников
icon 7,2 т.
На що розраховує Путін через чотири з половиною роки війни
icon 7,2 т.
На що розраховує Путін через чотири з половиною роки війни
Олена БилімОлена Билім
icon 4,7 т.
Перехід на зимовий час: чому годинники переводять у неділю
icon 4,7 т.
Перехід на зимовий час: чому годинники переводять у неділю
Донедавна воював на фронті: внаслідок масованого ракетного удару по Прилуках загинув ветеран поліції Олег Малиш. Фото

Загинув ветеран поліції Олег Малиш. Джерело: Національна поліція України

Після звільнення зі служби за станом здоров'я поліцейський повернувся до цивільного життя. Однак 7 жовтня російська ракета обірвала його життя під час масованої атаки на Прилуки.

Дружина загиблого нині перебуває у лікарні у тяжкому стані. Її матір також стала жертвою російського удару, а трирічна племінниця отримала поранення.

Колектив Національної поліції висловив щирі співчуття рідним і близьким Олега Малиша.

Донедавна воював на фронті: внаслідок масованого ракетного удару по Прилуках загинув ветеран поліції Олег Малиш. Фото

Загинув ветеран поліції Олег Малиш. Джерело: Національна поліція України

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Прилуках загинула ціла родина – 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко . Їхня квартира на п'ятому поверсі була повністю знищена влучанням ракети, а ще одна онука, Ольга, вижила.

Як писав OBOZ.UA, російські війська вранці 7 жовтня завдали ракетного удару по Прилуках, внаслідок чого було зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок. Люди опинилися під завалами, а на місці удару розпочалися пошуково-рятувальні роботи. 

Схожі теми
Російські обстрілиВійна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниВоєнні злочини РосіїУкраїнаПрилукиНаціональна поліція України
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись