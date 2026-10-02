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Domino Foundation Шухніна до Дня захисників посприяв залученню спецтехніки на 340 тисяч євро для будівництва фортифікацій

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read4 хв
icon 1,3 т.
Domino Foundation Шухніна до Дня захисників посприяв залученню спецтехніки на 340 тисяч євро для будівництва фортифікацій
Напередодні Дня захисників і захисниць України така допомога має особливе значення. Джерело: Domino Foundation

Напередодні Дня захисників і захисниць України благодійний фонд Domino Foundation мецената Антона Шухніна посприяв отриманню нової важкої спецтехніки для робіт у прифронтовому регіоні. Вантажівка MAN та фронтальний навантажувач Develon загальною вартістю близько 340 тисяч євро вже залучені до будівництва фортифікаційних споруд.

Благодійний фонд Domino Foundation мецената Антона Шухніна посприяв отриманню нової важкої спецтехніки для робіт у прифронтовому регіоні України. Вантажівка MAN та фронтальний навантажувач Develon загальною вартістю близько 340 тисяч євро вже залучені до будівництва фортифікаційних споруд у прифронтовій області.

Domino Foundation Шухніна до Дня захисників посприяв залученню спецтехніки на 340 тисяч євро для будівництва фортифікацій

Меценат Антон Шухнін посприяв отриманню нової важкої спецтехніки для робіт у прифронтовому регіоні України. Джерело: Domino Foundation

Отримати необхідну техніку вдалося завдяки міжнародним зв’язкам, особистим контактам із партнерами та перемовинам, до яких долучився засновник Domino Foundation Антон Шухнін. Після передачі машини невідкладно спрямували на виконання інженерних робіт у прифронтовому регіоні.

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Йдеться про новий вантажний автомобіль MAN TGS 41 2026 року випуску та фронтальний колісний навантажувач DEVELON DL 280-7 2026 року, оснащений стандартним ковшем і кареткою вил. Загальна вартість двох одиниць спецтехніки становить близько 340 тисяч євро.

Domino Foundation Шухніна до Дня захисників посприяв залученню спецтехніки на 340 тисяч євро для будівництва фортифікацій

Меценат Антон Шухнін посприяв отриманню нової важкої спецтехніки для робіт у прифронтовому регіоні України. Джерело: Domino Foundation

Важка спецтехніка має практичне значення для облаштування оборонних рубежів. Вантажівка MAN може використовуватися для перевезення будівельних матеріалів та інших вантажів, а фронтальний навантажувач Develon – для роботи з ґрунтом, щебенем, піском та іншими матеріалами під час проведення масштабних інженерних робіт.

У Domino Foundation зазначають, що напередодні Дня захисників і захисниць України така допомога має особливе значення. Водночас підтримка військових для фонду не обмежується пам’ятними датами – транспорт, обладнання та іншу необхідну допомогу українським захисникам передають системно.

Domino Foundation Шухніна до Дня захисників посприяв залученню спецтехніки на 340 тисяч євро для будівництва фортифікацій

Меценат Антон Шухнін посприяв отриманню нової важкої спецтехніки для робіт у прифронтовому регіоні України. Джерело: Domino Foundation

Допомога Силам оборони та українцям, які постраждали через повномасштабну війну, є одним із напрямів діяльності Domino Foundation. Фонд, заснованийм Антоном та Анастасією Шухніними, підтримує військових, внутрішньо переміщених осіб, дітей та соціальні проєкти.

Значну частину допомоги становить саме транспорт. Зокрема, до Дня Незалежності Domino Foundation передав 12 позашляховиків Mitsubishi L200. Частину машин спрямували для роботи у прифронтових регіонах, зокрема для виконання завдань, пов’язаних із будівництвом фортифікацій. Ще один автомобіль передали релокованому з Луганщини Попаснянському обласному психоневрологічному інтернату.

Раніше за сприяння Domino Foundation українським захисникам передавали Toyota Hilux, Dodge RAM та Mitsubishi L200. Окремим проєктом стала допомога Головному управлінню розвідки Міноборони України: для потреб розвідників передали спеціалізований Mercedes-Benz Sprinter із посиленою підвіскою та збільшеною вантажопідйомністю. Фонд також допомагав військовим безпілотниками, зарядними станціями та іншим необхідним обладнанням.

Паралельно Domino Foundation реалізує цивільні та соціальні ініціативи. Допомогу отримували родини внутрішньо переміщених осіб із Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Для дітей переселенців фонд передавав шкільне приладдя, рюкзаки та матеріали для творчості.

У 2026 році Антон Шухнін також підтримав центр "Відродження", який займається реабілітацією дітей-переселенців з інвалідністю. Допомога спрямовувалася на створення умов для занять та відновлення дітей, чиї родини були змушені залишити домівки через війну.

Передача нової вантажівки MAN та фронтального навантажувача Develon стала продовженням цього напряму роботи. Напередодні Дня захисників і захисниць України в Domino Foundation наголошують: найкращою вдячністю військовим залишається конкретна допомога, яка потрібна їм тут і зараз. Завдяки міжнародним контактам, перемовинам та співпраці з партнерами Антон Шухнін посприяв залученню техніки вартістю близько 340 тисяч євро, яка вже використовується для будівництва оборонних споруд у прифронтовому регіоні.

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