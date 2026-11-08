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"Добра, щира і чуйна людина": у Києві померла 56-річна вчителька, яку евакуювали з Олешків

Марія ДрофичМарія Дрофич
Time to read1 хв
561
"Добра, щира і чуйна людина": у Києві померла 56-річна вчителька, яку евакуювали з Олешків
Олена Пироженео померла у Києві 6 листопада. Джерело: Колаж OBOZ.UA

У Києві 6 листопада померла колишня вчителька фізичної культури з Олешків Олена Пироженко. 56-річну жінку, яка була прикута до ліжка, евакуювали з тимчасово окупованого міста під час гуманітарної місії каретою швидкої допомоги.

Про смерть педагогині повідомила виконувачка обов’язків директора Олешківського опорного закладу освіти №4 Надія Штанько. Вона також поділилася спогадами колег та учнів про колишню вчительку.

Що відомо про жінку

Олена Пироженко тривалий час мала проблеми зі здоров’ям і була прикута до ліжка. Навесні 2026 року в окупованих Олешках помер її чоловік. Згодом жінку вдалося вивезти з міста під час гуманітарної місії.

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"Це наша колишня вчителька. Вона була прикута до ліжка. Навесні 2026 року в Олешках помер її чоловік. Під час гуманітарної місії жінку вивезли з міста каретою швидкої допомоги. Померла вона 6 листопада", – розповіла Надія Штанько.

Колеги запамʼятали Олену Пироженко доброю, щирою й чуйною людиною, яка завжди дотримувалася свого слова. Педагогиня вміла вислухати дітей, підтримати їх і знайти підхід до кожного учня.

"Вона була вчителем фізичної культури особисто і в моєї доньки. Вона закінчила школу ще в 2022 році, якразколи почалася війна. То моя донька розплакалася, коли дізналася, що Олена Олегівна померла", – поділилася Штанько.

За словами керівниці навчального закладу, Олена Пироженко свого часу професійно займалася спортом. Вона мала звання кандидата в майстри спорту з легкої атлетики та входила до складу збірної тодішнього Радянського союзу.

Як повідомляв OBOZ.UA,1 листопада, евакуйовані з Олешок люди прибули в Україну. Їхати їм довелося через територію РФ та Білорусі. Подробиці операції з порятунку розкрив президент України Володимир Зеленський.

Українці, яких евакуювали з тимчасово окупованих Олешок і повернули на підконтрольну Україні територію, перебувають під медичним супроводом. Їх розмістили в кількох лікарнях, де проводять необхідні обстеження та за потреби переводять до інших медичних закладів.

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