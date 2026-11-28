У неділю, 29 листопада, в Україні збережеться морозна погода, вночі температура повітря в окремих регіонах опуститься до -10 градусів, а вдень стовпчики термометрів переважно показуватимуть від 0 до -6 градусів. Найбільш відчутне похолодання прогнозують у західних областях, тоді як на Закарпатті та крайньому півдні буде тепліше.

Відео дня

Про це свідчить карта прогнозу, оприлюднена Українським гідрометеорологічним центром. У більшості областей переважатиме суха погода.

Лише в Криму місцями можливий невеликий сніг, подекуди з дощем. У нічні години температура становитиме 3-10 градусів морозу. У західних областях 28-29 листопада, а також 1 грудня в більшості регіонів, за винятком півдня, морози можуть посилитися до 7-13 градусів.

Удень очікується від 0 до 6 градусів морозу. Тепліше буде на Закарпатті та крайньому півдні країни, де температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Вітер переважатиме північно-східний. У південній частині країни його пориви можуть сягати 15-22 м/с, що зробить перебування надворі менш комфортним.

За даними синоптиків, уже 1 грудня в більшості областей вітер поступово послабшає.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в п'ятницю, 27 листопада, на переважній частині території України будуть опади. Сніг очікується на заході та в центральних регіонах, на півдні – дощі.