Прийдешня зима в Україні, за попередніми оцінками синоптиків, буде теплішою за кліматичну норму, однак це не означає, що країна уникне сильних морозів. Температура може суттєво коливатися: в окремі дні січня стовпчики термометрів здатні показувати як +15, так і -15 градусів.

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Водночас уже наприкінці листопада очікується надходження арктичного повітря, опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а згодом – більш виражена зимова погода. Про це виданню NV розповіли директорка Українського гідрометеорологічного центру Вероніка Філоненко та синоптикині Наталія Птуха і Віталій Постригань.

Якою буде зима в Україні

За прогнозом Вероніки Філоненко, прийдешня зима очікується на 1,5–2 градуси теплішою за кліматичну норму. На погодні процеси, зокрема, впливає Ель-Ніньйо, однак цей чинник не означає, що в Україні не буде періодів із низькими температурами.

"Якогось січневого дня у нас може бути як +15, а якогось – навпаки, -15 градусів", – зазначила директорка Укргідрометцентру.

За її словами, найхолоднішим зимовим місяцем зазвичай є лютий. Водночас наразі неможливо дати чіткий прогноз щодо того, якою буде погода в цей період.

Для своїх оцінок фахівці Укргідрометцентру використовують власні статистичні дані за тривалий період – близько 100 років. Також вони враховують розрахунки світових метеорологічних центрів, які аналізують макроциркуляцію атмосфери.

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Останні зими були теплішими за кліматичну норму

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха зауважила, що більшість зим протягом останніх десяти років, з огляду на зміни клімату, також були теплішими за кліматичну норму. Винятком стала зима 2025–2026 років, яку вона не враховує в цій оцінці.

Як приклад фахівчиня навела сезон 2019–2020 років. Тоді метеорологічна зима на території України взагалі так і не настала.

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Тепліші за норму показники демонструє і нинішня осінь. Зокрема, середньомісячна температура повітря в Києві у жовтні становила +11,8 градуса. Це на 3,2 градуса вище за кліматичну норму.

Коли в Україну прийде похолодання

Перші відчутні зимові прояви очікуються вже найближчим часом. За словами начальника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя, похолодання наприкінці листопада є закономірним для цього сезону.

Днями в Україну почне надходити арктичне повітря з півночі Скандинавії. Це спричинить зниження температури та перехід до більш зимового характеру погоди.

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23 листопада

23 листопада в Україну прийде новий активний циклон. Він принесе опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Через такі погодні умови ситуація на дорогах може погіршитися.

Наступний тиждень

Уже наступного тижня погода може набути вираженого зимового характеру. Синоптики прогнозують сніг і мокрий сніг, а місцями на дорогах можлива ожеледиця.

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Таким чином, попри загальний прогноз теплішої за норму зими, українцям варто бути готовими і до суттєвих морозів, і до періодів зимових опадів.

Як повідомляв OBOZ.UA, в деяких західних областях України 21 листопада випав сніг. Погода перейшла на зимовий режим місцями на Івано-Франківщині, Львівщині, Закарпатті. Снігопади, мороз, а подекуди туман і сильний вітер накрили гірські вершини.