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До Білорусі прибув літак з представниками делегацій України і Росії, які брали участь в гуманітарній операції в Олешках. Відео і всі подробиці

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
1,0 т.
До Білорусі прибув літак з представниками делегацій України і Росії, які брали участь в гуманітарній операції в Олешках. Відео і всі подробиці
До Білорусі прибув літак із представниками делегацій України та Росії. Джерело: Білоруські медіа

В аеропорту Гомеля (Білорусь) приземлився літак, на борту якого перебувають представники російської та української делегацій, які брали участь у гуманітарній операції у прифронтовому місті Олешки Херсонської області. Разом із ними прибули іноземні журналісти.

Там готуються прийняти евакуйованих громадян і забезпечити необхідні умови для учасників місії. Про це пишуть білоруські медіа.

Евакуація жителів Олешок

Білоруська влада стверджує, що в Гомелі створено всі умови для комфортного й безпечного розміщення людей, які прибувають. Станом на ранок у Гомелі триває підготовка до прийому дітей і дорослих, евакуйованих із зони проведення гуманітарної операції.

Представників Росії та України в аеропорту Гомеля зустріли голова Постійної комісії Палати представників з праці та соціальних питань Ірина Костевич і голова Білоруського союзу жінок Ольга Шпилевська.

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"Маршрут у нас пролягає через вашу країну", – зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який очолює українську делегацію.

Близько 9:00 за місцевим часом перший літак із жителями Олешок приземлився в аеропорту Гомеля. Люди їхали до Анапи автобусами, після чого провели в повітрі кілька годин, дістаючись до Гомеля. Для їхньої зустрічі розгорнули повноцінне наметове містечко.

Медики та волонтери взялися надавати допомогу евакуйованим жителям, які прибули фактично із зони бойових дій. Їх зустріла команда працівників рятувального відомства, волонтерів і лікарів.

В аеропорту Гомеля жителі Олешок чекатимуть на виїзд до "Нової Гути". Саме через цей пункт пропуску їм належить вирушити на територію України.

Що передувало

У межах гуманітарної місії підготовлено 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних.

"Окремий і не менш важливий напрям нашої роботи – забезпечення можливості виїзду цивільного населення. Для кожного, хто бажає залишити Олешки, буде надана можливість безпечно виїхати. Водночас ті, хто ухвалив рішення залишитися, можуть залишитися та отримають всю необхідну гуманітарну підтримку", – наголосив омбудсман.

Лубінець закцентував на важливості дотримання режиму тиші обома сторонами. Він також відзначив співпрацю з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою під час організації гуманітарної місії та посередницьку роль першої леді США Меланії Трамп у координації цього процесу

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп заявила, що домоглася укладення локального перемир’я між Україною та Росією для проведення евакуації цивільних осіб з Олешок. Сторони домовилися тимчасово припинити всі військові дії в районі міста, щоб організувати допомогу населенню та підготувати безпечний коридор для евакуації.

Як повідомляв OBOZ.UA, жителів Олешок, які вирішили виїхати на підконтрольну Києву територію, планують евакуювати через Росію та Білорусь. Спочатку людей мають доправити російським військовим літаком до Анапи.

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Війна в УкраїніОлешкиевакуаціяБілорусьБілорусьДмитро ЛубінецьДмитро Лубінець
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