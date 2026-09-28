У понеділок, 28 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у частині областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень повітря прогріється до +24 градусів, найтепліше буде на Закарпатті та півдні й південному сході країни.

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Про це у Facebook повідомив Український гідрометеорологічний центр. За прогнозами синоптиків, опади очікуються на півдні, а вночі також місцями у Харківській та більшості центральних областей.

У більшості західних областей вночі та вранці подекуди буде туман.

Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с. На півдні та південному сході вдень місцями можливі пориви 15–20 м/с.

Якою буде температура

Вночі температура повітря становитиме 5–10° тепла, вдень – 15–20°. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +24°.

На півдні та південному сході країни вночі очікується 9–14°, а вдень – 18–23°.

У Карпатах буде прохолодніше: вночі +1...+6°, вдень – 10–15°.

У Києві вночі температура становитиме +10...+12°, а вдень повітря прогріється до +17...+19°.

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Нагадаємо, початок жовтня в Україні може бути теплим, сонячним і переважно сухим, хоча в першій половині місяця не виключені заморозки. За прогнозами синоптика Віталія Постриганя, до кінця вересня в Україні поступово слабшатиме вітер, а кількість сонячних днів збільшиться.

Наприкінці вересня та на початку жовтня значну частину Європи може накрити хвиля аномального тепла. На Піренейському півострові температура місцями може сягнути +35…+38 градусів, а в окремих районах – наблизитися до позначки +40.

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Як писав OBOZ.UA, зима 2026–2027 років в Україні може виявитися теплішою за кліматичну норму. За попереднім прогнозом, грудень може бути аномально теплим, тоді як найбільш імовірний період похолодання очікується у січні, коли можливі морози та снігопади.

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