До +20 градусів: синоптики розповіли, чим здивує погода в Україні в середу. Карта

У середу, 21 жовтня, на переважній частині України буде суха погода, лише в деяких областях сходу й півдня, а також у Чернігові можливі дощі.

Відео дня

Найнижча температура цього дня очікується у Чернігові – +11 градусів, найтепліше буде в Ужгороді – до 20 градусів тепла. Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.

Погода в Україні 21 жовтня

21 жовтня на заході України буде переважно сонячна погода без опадів, у Хмельницькому хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +6...+13 градусів, вдень +12...+20 градусів, при цьому найтепліше очікується в Ужгороді – +18...+20.

У північних регіонах буде подекуди дощ, зокрема в Чернігові. Вночі температура повітря очікується +8...+12 градусів, вдень +9...+16 градусів.

У центральних областях України в середу переважно буде без опадів. Нічна температура +9...+13 градусів, денна +14...+18 градусів.

На півдні цього дня прогнозують переважно дощову погоду. Нічна температура повітря очікується +11...+14 градусів, денна +14... +18 градусів.

РЕКЛАМА

На сході нашої країни подекуди йтиме дощ. Вночі температура повітря досягне +10...+14 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Криму синоптики прогнозують хмарно з проясненнями, подекуди йтиме дощ. Температура повітря вночі буде +10...+12 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Погода в Києві

У столиці цього дня очікується суха погода. Температура вночі буде +9...+11, вдень +14...+16 градусів.

Прогноз погоди на 21 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.