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До +19° і заморозки: якою буде погода в Україні 4 жовтня. Карта

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read2 хв
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До +19° і заморозки: якою буде погода в Україні 4 жовтня. Карта
Погода в Україні 4 жовтня. Джерело: ілюстраційне фото Рixnio

У неділю, 4 жовтня, згідно з останніми прогнозами синоптиків, погода в Україні залишиться сухою. Прогнозується "мінлива хмарність без опадів", а в західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман.

Відносно теплу та затишну погоду у неділю зумовлює відсутність вітру – його швидкість не перевищить 3-8 м/с. Так обіцяють фахівці Укргідрометцентру.

Погода в Україні

До +19° і заморозки: якою буде погода в Україні 4 жовтня. Карта

Погода в Україні 4 жовтня. Джерело: Рixnio

Загалом цієї ночі температура коливатиметься в межах 1-6° тепла. Причому скрізь в Україні, окрім півдня, на поверхні ґрунту можливі заморозки (з температурою в межах 0-3°). На півдні вночі 4-9° тепла.

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А вже вдень повітря прогріється до 14-19°. Хоча у східних областях буде трохи холодніше – всього 11-16° тепла.

До +19° і заморозки: якою буде погода в Україні 4 жовтня. Карта

Погода в Україні 4 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

На території Київщини та самої столиці погода буде саме такою – "мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с".

Вночі в столиці – 1-6° тепла, а "на поверхні ґрунту можливі заморозки". І вдень – 14-19° тепла.

Попередження про заморозки

До +19° і заморозки: якою буде погода в Україні 4 жовтня. Карта

Погода в Україні 4 жовтня. Джерело: Рixnio

Окремо синоптики надали "попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні". Йдеться про вищезазначені заморозки на поверхні ґрунту.

Що характерно – для всієї України явище визнане "жовтим", тобто першим рівнем небезпечності, а ось для Прикарпаття, де заморозки можливі навіть в повітрі (в межах 0-3° тепла), це "помаранчевий", другий рівень небезпеки.

До +19° і заморозки: якою буде погода в Україні 4 жовтня. Карта

Попередження про небезпеку на 4 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть завдати шкоди незібраній городині", – в обох попередженнях зазначили синоптики.

Як повідомляв OBOZ.UA, зима 2026–2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може виявитися теплішою за кліматичну норму з незвично високими температурами в грудні. Найбільш імовірним періодом похолодання називають січень.

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