У середу, 18 листопада, в Україні очікується переважно хмарна погода, у багатьох регіонах пройдуть дощі. Водночас температура повітря залишатиметься відносно високою для цієї пори року, а найтепліше буде на заході та півдні країни, де стовпчики термометрів місцями піднімуться до +16 градусів.

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Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. За даними синоптиків, у більшості областей очікуються дощі, а температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +16 градусів.

Якою буде погода в Україні 18 листопада

У західних областях очікується відносно тепла погода, місцями з дощами. Температура повітря вночі становитиме від +4 до +9 градусів, а вдень підніметься до +8...+16. Найвищі показники прогнозують на Прикарпатті та Буковині.

У центральній частині України також переважатиме хмарна погода. Вночі температура коливатиметься в межах +5...+8 градусів, а вдень повітря прогріється до +7...+13. У деяких районах можливі дощі.

На півночі країни буде дещо прохолодніше. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +3...+7 градусів, удень – від +5 до +11. Місцями прогнозують опади.

У Києві синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем. Температура повітря вночі становитиме +4...+6 градусів, а вдень підніметься до +9...+11.

У східних областях очікується переважно хмарна погода з опадами. Температура повітря вночі становитиме +3...+7 градусів, а вдень коливатиметься від +7 до +11.

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На півдні України збережеться тепла для середини листопада погода. Вночі температура повітря становитиме від +5 до +11 градусів, а вдень підніметься до +9...+14.

У Криму також прогнозують хмарну погоду з можливими опадами. Вночі очікується +9...+11 градусів, а вдень повітря прогріється до +13...+15.

Нагадаємо, зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму. За прогнозом метеорологині Віри Балабух, середня температура може перевищувати норму на 1–2 градуси.

Як писав OBOZ.UA, на Новий рік 2027 року в Україні попередньо не прогнозують снігу. За даними Meteoprog, у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Полтаві та Миколаєві 31 грудня й 1 січня очікується переважно хмарна погода без опадів.

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