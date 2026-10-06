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Для цього потрібні сильні Збройні Сили і єдність: Порошенко назвав простий план миру

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read5 хв
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Для цього потрібні сильні Збройні Сили і єдність: Порошенко назвав простий план миру
Порошенко передав чергову партію військової допомоги на фронт. Джерело: eurosolidarity.org

Петро Порошенко передав чергову партію військової допомоги у бригади Сил оборони. Десять підрозділів отримали півтори сотні одиниць техніки – генератори, зарядні станції, квадроцикли "Мураха", повнопривідні багі, контейнерні акумуляторні станції та ремонтні майстерні на базі причепа.

Про це він розповів в соцмережах. На думку Порошенка, ніхто, так як воїни, не прагне миру і закінчення війни.

Однак щоб цього досягнути, треба всі зусилля і ресурси спрямувати на зміцнення ЗСУ.

"росіяни змінили тактику і хвилями реактивних шахедів тероризують Київ. Ремонтники, рятувальники, комунальники і мешканці Києва живуть в умовах, близьких до бойових. І звичайно, вони хочуть миру. Але найбільше миру хочуть воїни, представники Збройних Сил. Вони хочуть припинення вогню, вони хочуть завершення війни, вони хочуть ротації і, врешті-решт, демобілізації. Повернутися додому, захистивши Україну, отримавши шану і повагу. Але якого миру? Чи це буде мир, коли Україна втрачає суверенітет? Коли хтось ззовні буде обмежувати потужність і потенціал наших Збройних Сил? Чи можна назвати миром, коли кістлява рука агресора буде ставити руку на горло нашої церкви? І чи можна назвати миром, коли ми будемо питати дозволу використовувати нашу мову? Ні, це не мир, це капітуляція", – наголошує Порошенко.

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"Чи є в Порошенка план миру? Звичайно, є. І я його демонстрував з 2014-го року. Я уклав Мінські угоди 2014-2015 років. Для мене найякіснішою характеристикою є виступ путіна, який сказав, що Порошенко його обдурив. Порошенко з Меркель обманули його і дали можливість 5 років будувати Збройні Сили", – нагадав п’ятий Президент.

"Я просто хотів врятувати Україну і хотів миру для держави. І в мене це вийшло. Я хотів не дати розв’язати війну, коли Україна не мала жодного воїна в резерві і пусту скарбницю", – сказав Порошенко.

Для цього потрібні сильні Збройні Сили і єдність: Порошенко назвав простий план миру

Порошенко передав чергову партію військової допомоги у бригади Сил оборони. Джерело: eurosolidarity.org

"А чим нас годували? У 22-23 роках нам казали, що Мінська-3 не буде. Нам казали, що припинення вогню нам не потрібно. Нам потрібні "гарантії безпеки", нам потрібні саміти, потрібні якісь переговори, замість того, щоб виконати пропозицію, яку я назвав – негайне, всеохоплююче і безумовне припинення вогню. А потім сідайте і ведіть будь-які переговори. Це план миру Порошенка", – наголошує лідер партії.

Для цього потрібні сильні Збройні Сили і єдність: Порошенко назвав простий план миру

Порошнко біля квадроцикла «Мураха». Джерело: eurosolidarity.org

"Для цього потрібні сильні Збройні Сили і єдність. Як міністр закордонних справ, як людина, яка 5 років утримувала країну від широкомасштабного вторгнення, скажу – найкращим дипломатом є Збройні Сили України. І вони мають забезпечувати сильну переговорну позицію України. І тому маємо звітувати – кожен українець, в тому числі волонтер, благодійник і політик, що цього тижня він зробив для того, щоб зробити українську позицію сильнішою. Максимум, що ви можете зробити, кожен з нас, щоб допомогти Збройним Силам України", – вважає Порошенко.

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