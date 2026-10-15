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Для протидії реактивним дронам: ОККО та "Повернись живим" передали військовим 80 перехоплювачів

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
icon 156
Для протидії реактивним дронам: ОККО та "Повернись живим" передали військовим 80 перехоплювачів
Ініціатива «ОКО ЗА ОКО. Дронопад». Джерело: ОККО та фонд «Повернись живим»

Мережа АЗК ОККО та фонд "Повернись живим" нарощують зусилля з пошуку рішень у боротьбі з реактивними дронами. У межах ініціативи "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" партнери закупили та передали військовим 80 реактивних дронів-перехоплювачів на суму 13,6 млн грн. Це допоможе пришвидшити тестування різних зразків і визначити найефективніші з них для подальшого масштабування.

Для протидії реактивним дронам: ОККО та ''Повернись живим'' передали військовим 80 перехоплювачів

80 реактивних дронів-перехоплювачів для військових. Джерело: ОККО та фонд «Повернись живим»

Поява реактивних ударних дронів створює новий технологічний виклик для системи протиповітряної оборони. Такі дрони рухаються зі швидкістю 400–500 км/год, можуть розганятися до 800 км/год та підніматися на висоту понад 5000 метрів. Водночас українські FPV-перехоплювачі, якими "Повернись живим" уже забезпечує військових у межах проєкту "Дронопад", розвивають швидкість 300–350 км/год. Цього достатньо, щоб збивати "звичайні" шахеди та розвідувальні БПЛА, але для протидії новій загрозі потрібні перехоплювачі з іншими технічними характеристиками.

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Для протидії реактивним дронам: ОККО та ''Повернись живим'' передали військовим 80 перехоплювачів

80 реактивних дронів-перехоплювачів для військових. Джерело: ОККО та фонд «Повернись живим»

"Від вересня фонд активно закуповує тестові зразки дронів-перехоплювачів від різних виробників і передає їх військовим. Уже маємо перші успішні перехоплення. Водночас зараз для нас важливіше не кількість таких випадків, а якість результатів: ми збираємо фідбек від підрозділів, визначаємо, якими характеристиками має володіти ефективний перехоплювач, і передаємо ці дані виробникам для доопрацювання. Так ми шукаємо рішення, які зможемо масштабувати. Донат від ОККО дозволить пришвидшити ці зусилля", – коментують у Фонді "Повернись живим".

Партію з 80 перехоплювачів, які були закуплені в рамках співпраці ОККО та "Повернись живим", військові перевірятимуть у бойових умовах. Це дозволить розширити випробування та швидше зібрати дані про те, які зразки краще справляються з реактивними цілями.

Для протидії реактивним дронам: ОККО та ''Повернись живим'' передали військовим 80 перехоплювачів

80 реактивних дронів-перехоплювачів для військових. Джерело: ОККО та фонд «Повернись живим»

"У межах ініціативи "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" ми вже спрямували понад 490 млн грн на підтримку наших захисників. Але війна постійно змінюється, з’являються нові загрози, які потребують нових технологічних рішень. Сьогодні один із таких викликів – реактивні ударні дрони. Наше завдання – допомогти військовим якомога швидше знайти ефективні засоби протидії цій загрозі та масштабувати їх застосування. Саме тому разом із фондом "Повернись живим" ми спрямовуємо зусилля не лише в готові рішення, а й у пошук, випробування та вдосконалення нових технологій", – зазначає Василь Дмитрів, віцепрезидент з маркетингу та розвитку ОККО.

Підтримати військових у межах "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" можна, заправляючись пальним PULLS на ОККО або задонативши бали в застосунку Fishka.

Довідково:

ОКО ЗА ОКО – це спільна ініціатива фонду "Повернись живим" та мережі АЗК OKKO, яка допомагає забезпечувати потреби ЗСУ у зброї та техніці. Від листопада 2022 року вже успішно завершилися три хвилі ініціативи. Зокрема, завдяки ОКО ЗА ОКО захисникам України передали 25 розвідувальних комплексів SHARK загальною вартістю 325 мільйонів гривень, 600 одиниць стрілецької зброї (гранатомети, міномети, кулемети) на 400 мільйонів гривень і 10 спеціальних комплексів "Пульстрон" для ДШВ загальною вартістю 500 мільйонів гривень.

Наразі триває четверта хвиля – "ОКО ЗА ОКО. Дронопад", у межах якої забезпечують військових спеціальними FPV-дронами-перехоплювачами та супутньою технікою. На підтримку ініціативи вже спрямовано понад 490 млн грн. Крім того, OKKO бере участь і в інших проєктах з підтримки ЗСУ та відновлення країни. Від початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала на ці потреби понад 4,6 млрд гривень.

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