Для чого восени білять яблуні і груші: пояснення для новачків

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюСили оборони уразили ЗРГК "Панцир-С1", місце запуску БПЛА та об’єкти забезпечення російської армії – ГенштабСили оборони уразили ЗРГК "Панцир-С1", місце запуску БПЛА та об’єкти забезпечення російської армії – ГенштабВ українців "відбирають" більшу частину пенсіїВ українців "відбирають" більшу частину пенсії: кому залишать лише 25% виплатиВідключення світла в Києві в літній період. ІлюстраціяЕкстрені відключення більше не діють: у якому режимі вимикають світло у Києві та по областяхРосія вбила подружжя і їх дітей: у Прилуках прощаються з родиною Іванченків, які загинули під завалами п'ятиповерхівки. ВідеоРосія вбила подружжя і їх дітей: у Прилуках прощаються з родиною Іванченків, які загинули під завалами п'ятиповерхівки. ВідеоУкраїнців "готують" до нового курсуБанки "готуються" продавати долари за новим курсом: що буде з валютою найближчими днямиУкраїнцям розповіли, що буде з цінами на бензин найближчими днямиПрогноз щодо бензину справджується: що роблять з цінами на українських АЗС"Іноді слова забуваю": Олексій Суханов вперше розповів про перенесений інсульт та як проходить його реабілітація"Іноді слова забуваю": Олексій Суханов вперше розповів про перенесений інсульт та як проходить його реабілітаціяНазавжди 36: Росія ударом по Києву вбила працівницю магазину "ОЛДІ". ФотоНазавжди 36: Росія ударом по Києву вбила працівницю магазину "ОЛДІ". Фото

Для чого восени білять яблуні і груші: пояснення для новачків

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read3 хв
icon 303
Для чого восени білять яблуні і груші: пояснення для новачків
Побілка дерев. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Восени в багатьох садах можна побачити яблуні та груші з побіленими стовбурами. Недосвідчені дачники нерідко вважають таку обробку необов'язковою або суто декоративною.

Насправді ж вона допомагає вберегти плодові дерева від небезпечних зимових пошкоджень. OBOZ.UA пояснює, навіщо потрібна побілка, як вона діє та коли найкраще братися до роботи.

Навіщо білити яблуні та груші восени

Головна причина осінньої побілки – захист кори від різких температурних коливань. Найбільшу загрозу для дерев становлять сонячні дні наприкінці зими, коли повітря залишається морозним, а сонячне проміння досить інтенсивно нагріває стовбури.

Особливо сильно прогрівається кора з південного та південно-західного боків. Щойно сонце ховається, температура поверхні дерева стрімко знижується. Такі перепади можуть призвести до відмирання окремих тканин, появи тріщин і так званих сонячно-морозних пошкоджень.

Читайте також
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 8,4 т.
Ці прізвища вказують, що ви з роду поляків, румунів чи угорців: перевірте список
icon 8,4 т.
Ці прізвища вказують, що ви з роду поляків, румунів чи угорців: перевірте список
Раміс ЮнусРаміс Юнус
icon 8,0 т.
Невже Україна може дозволити собі розкіш воювати ще й сама з собою?
icon 8,0 т.
Невже Україна може дозволити собі розкіш воювати ще й сама з собою?
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 7,7 т.
Вони – справжня "тиха гавань": 4 знаки зодіаку, які дарують відчуття дому та затишку
icon 7,7 т.
Вони – справжня "тиха гавань": 4 знаки зодіаку, які дарують відчуття дому та затишку

Найуразливіші молоді саджанці, які ще не встигли сформувати товсту захисну кору. Проте постраждати можуть і дорослі яблуні та груші, особливо після сильного обрізування, коли раніше затінені ділянки стовбура опиняються під прямим сонцем.

Саме тут і допомагає побілка. Білий шар відбиває частину сонячного проміння, тому стовбур не так сильно нагрівається вдень. Відповідно, зменшується і різниця температур між денними та нічними годинами.

Чим небезпечні тріщини на корі

Пошкодження стовбура – це не лише зовнішній дефект. Через глибокі тріщини можуть проникати збудники грибкових та інших захворювань. До того ж уражені тканини гірше виконують свої функції, що негативно позначається на загальному стані дерева.

У молодих яблунь і груш значне пошкодження кори іноді призводить до ослаблення росту, відмирання окремих ділянок стовбура та гілок.

Водночас не варто вважати побілку універсальним засобом проти всіх садових проблем. Вона не знищує гарантовано шкідників, які зимують під корою, і не замінює профілактичних обробок від хвороб.

Так само побілений стовбур не означає, що дерево захищене від будь-якого морозу. Основна користь процедури полягає саме у зменшенні небезпечного нагрівання кори сонцем.

Коли найкраще білити дерева

Оптимальний період для роботи – пізня осінь, до початку стійких морозів. Зазвичай садівники обирають жовтень або листопад, орієнтуючись на погоду у своєму регіоні.

Важливо дотримуватися кількох умов:

  • Проводити побілку в сухий день, коли не очікується дощу.
  • Обирати температуру, за якої нанесений засіб зможе нормально висохнути.
  • Рівномірно покривати стовбур, приділяючи особливу увагу його південному та південно-західному бокам.
  • Перевіряти стан покриття протягом зими й за потреби оновлювати його.

Якщо восени дерева не побілили, обробку ще можна провести взимку за сприятливої погоди. Однак краще не відкладати цю справу до весни, коли кора вже могла постраждати.

Чим краще білити яблуні та груші

Для захисту дерев використовують спеціальні садові суміші, призначені для побілки стовбурів. Їх можна придбати готовими або приготувати самостійно за перевіреною рецептурою.

Традиційний варіант – розчин на основі гашеного вапна. Проте працювати з ним потрібно обережно, оскільки вапно подразнює шкіру та очі.

Інший спосіб, який рекомендують деякі фахівці, – використання білої латексної фарби на водній основі для внутрішніх робіт, розведеної водою у співвідношенні 1:1. Натомість олійні фарби та звичайні фасадні суміші з невідомими добавками для такої обробки не підходять.

Для молодих саджанців особливо важливо обирати безпечні для кори засоби та дотримуватися рекомендацій виробника.

Побілка – нескладна осіння процедура, яка допомагає плодовим деревам пережити зиму з меншим ризиком пошкодження кори. Приділивши яблуням і грушам трохи уваги до настання холодів, можна запобігти проблемам, наслідки яких довелося б усувати навесні.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як захистити троянди від морозів.

Схожі теми
Лайфхаки город-саддеревинагородсад
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись