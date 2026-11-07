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Деякі сервіси "Резерв+" будуть тимчасово недоступні: попередження від Міноборони

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
54
Деякі сервіси "Резерв+" будуть тимчасово недоступні: попередження від Міноборони
Застосунок Резерв+. Джерело: Міноборони України

У суботу, 7 листопада, у застосунку "Резерв+" можуть виникнути тимчасові перебої в роботі окремих сервісів. Це пов'язано з плановими технічними роботами, які триватимуть три години – з 20:00 до 23:00.

У цей період користувачі можуть зіткнутися із затримками під час отримання або оновлення електронного військово-облікового документа. Про це попередили в Міністерстві оборони України.

Що не працюватиме в "Резерв+" 7 листопада

Під час технічних робіт можливі затримки з отриманням та оновленням електронного військово-облікового документа. Також тимчасові обмеження можуть вплинути на інші послуги застосунку.

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У Міноборони радять тим, кому документ може знадобитися ввечері, завантажити його на телефон заздалегідь.

Як завантажити військово-обліковий документ

Щоб зберегти документ у форматі PDF, потрібно на головному екрані "Резерв+" натиснути кнопку "+" та вибрати пункт "Завантажити PDF".

Якщо під час технічних робіт документ не оновиться, варто спробувати зробити це пізніше. Повторно входити у свій обліковий запис не потрібно.

Після завершення планових робіт усі сервіси "Резерв+" мають працювати у звичному режимі.

Деякі сервіси ''Резерв+'' будуть тимчасово недоступні: попередження від Міноборони

Допис. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, у застосунку "Резерв+" військовозобов'язані можуть побачити статус "Потребує уточнення", який вказує на необхідність перевірити свої облікові дані. У такому разі варто з'ясувати причину появи цього повідомлення та за потреби виправити неточності.

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