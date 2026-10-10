Деякі області накриють дощі: синоптики уточнили прогноз на неділю в Україні. Карта

У неділю, 11 жовтня, в Україні очікується контрастна погода. Поки південь і схід насолоджуватимуться сонцем та теплом, західні й північні регіони накриють хмари та місцями дощі.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найвищі температурні показники синоптики прогнозують на півдні, там повітря прогріється до +25 градусів.

Детальніше про погоду 11 жовтня

Так у неділю, 11 жовтня, найтепліше буде на півдні та південному сході країни, а також у Криму.

У південних областях стовпчики термометрів вдень показуватимуть комфортні +18 – +20 градусів, а місцями до +23. На узбережжі та півострові повітря прогріється аж до +23 – +25 градусів.

У східних регіонах удень повітря прогріється до +20 – +22 градусів, а на Луганщині та Донеччині показники термометрів сягатимуть +19 – +22.

У центральних областях та на Дніпропетровщині очікується сонячна погода з температурою в межах +20 – +24 градусів.

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Зовсім інша картина спостерігатиметься у західних та північних областях України. Тут пануватиме хмарна погода, подекуди пройдуть дощі.

На заході вдень температура повітря коливатиметься в межах +10 – +14 градусів. У Карпатах та на прикордонних територіях свіжіше.

У північних областях синоптики прогнозують хмарність, температура повітря вдень становитиме +17 – +20 градусів.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, чим здивує погода українців у середині жовтня і коли прийде похолодання.

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