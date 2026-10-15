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Дев’ять пікапів на понад 9 млн грн: "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав нову партію автомобілів 157-й ОМБр

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
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Дев’ять пікапів на понад 9 млн грн: "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав нову партію автомобілів 157-й ОМБр
157-ма ОМБр отримує допомогу "Сталевого фронту" системно. Джерело: steelfront

157-ма окрема механізована бригада отримала від ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" ще дев’ять пікапів загальною вартістю понад 9,1 млн грн. До нової партії допомоги увійшли п’ять Ford Ranger і чотири Mitsubishi L200. Автомобілі потрібні військовим для перевезення особового складу, обладнання та необхідних вантажів, а також для щоденних логістичних завдань. Загалом за весь час допомога 157-й ОМБр у межах ініціативи становить 234 млн грн.

Про це йдеться на сайті проєкту ""Сталевий фронт Ріната Ахметова".

Для механізованої бригади автомобільний транспорт потрібен щодня. Підрозділи мають доставляти спорядження, інструменти, запчастини, засоби зв’язку, воду й інші вантажі, переміщувати військовослужбовців та забезпечувати роботу технічних і допоміжних служб. У таких завданнях особливо затребувані пікапи, які поєднують пасажирський салон із відкритою вантажною платформою та можуть пересуватися дорогами з різним покриттям.

У межах нової передачі військові отримали п’ять Ford Ranger. Ці автомобілі мають простір для перевезення людей і вантажний відсік, який можна використовувати для спорядження, інструментів та обладнання. Для підрозділів це можливість організовувати перевезення без постійного залучення великогабаритних вантажівок, коли обсяг вантажу відносно невеликий.

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Ще чотири автомобілі – Mitsubishi L200. Пікапи цієї моделі також придатні для повсякденних транспортних завдань, зокрема перевезення майна та роботи на ділянках зі складними дорожніми умовами. Загальна вартість п’яти Ford Ranger становить близько 4,25 млн грн, чотирьох Mitsubishi L200 – близько 4,88 млн грн. Сукупно на дев’ять автомобілів спрямовано 9 132 853 грн.

Потреба в такому транспорті пов’язана з інтенсивним використанням автомобілів у війську: машини постійно перевозять людей і майно, потребують технічного обслуговування, а частина з них з часом виходить з експлуатації через зношення або пошкодження. Поповнення автопарку допомагає розподіляти транспортні завдання між більшою кількістю машин і підтримувати роботу підрозділів.

"Ми постійно перевозимо людей, обладнання та матеріали, необхідні для роботи підрозділів. Пікапи потрібні практично для всього щоденного забезпечення: вони можуть доставити вантаж туди, де немає сенсу залучати велику вантажівку, і швидко повернутися до наступного завдання. Дев’ять додаткових машин допоможуть нам розподіляти навантаження на транспорт і забезпечувати потреби більшої кількості підрозділів", – пояснив представник 157-ї ОМБр.

157-ма ОМБр отримує допомогу "Сталевого фронту" системно. У липні 2026 року бригаді передали автомобілі Ford Ranger і Volkswagen Amarok, квадроцикли Segway, 50 терміналів Starlink Mini та обладнання для навчальних симуляцій. А в жовтні стало відомо про передачу семи квадроциклів і чотирьох мобільних лазень. Таким чином, допомога охоплює не лише транспорт для пересування, а й зв’язок, навчання та забезпечення побутових умов військовослужбовців.

Дев’ять пікапів на понад 9 млн грн: ''Сталевий фронт'' Ріната Ахметова передав нову партію автомобілів 157-й ОМБр

Дев’ять пікапів на понад 9 млн грн: "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав нову партію автомобілів 157-й ОМБр

Дев’ять пікапів на понад 9 млн грн: ''Сталевий фронт'' Ріната Ахметова передав нову партію автомобілів 157-й ОМБр

Дев’ять пікапів на понад 9 млн грн: "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав нову партію автомобілів 157-й ОМБр

Дев’ять пікапів на понад 9 млн грн: ''Сталевий фронт'' Ріната Ахметова передав нову партію автомобілів 157-й ОМБр

Дев’ять пікапів на понад 9 млн грн: "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав нову партію автомобілів 157-й ОМБр

Раніше в межах ініціативи бригада також отримувала вантажівки, мікроавтобуси та спеціалізовану техніку для логістичних і ремонтних завдань. Різні типи машин закривають різні потреби: вантажний транспорт призначений для великих партій майна й обладнання, а пікапи дозволяють виконувати оперативні перевезення меншого масштабу.

Загальний обсяг допомоги 157-й ОМБр від "Сталевого фронту Ріната Ахметова" за весь час становить 234 млн грн. Ініціатива об’єднує підтримку Сил оборони України з боку підприємств SCM. Військовим передають транспорт, безпілотники, засоби зв’язку та РЕБ, захисне, інженерне й медичне обладнання. Підприємства групи також виготовляють сталеві укриття, захисні конструкції для техніки та іншу продукцію для потреб військових.

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