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Депутат Краснов "приписав" собі роботу міських служб Дніпра і обурив мешканців: деталі скандалу

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
591
Депутат Краснов "приписав" собі роботу міських служб Дніпра і обурив мешканців: деталі скандалу
Загід Краснов. Джерело: Facebook-сторінка Загіда Краснова.

У Дніпрі виникла суперечка навколо встановлення сонячних панелей та енергетичного обладнання в багатоквартирному будинку. Мешканці обурилися через відео за участю депутата Загіда Краснова. Нібито під час зйомки неправильно подали інформацію про фінансування робіт.

Місцеві стверджують, що більшу частину витрат оплатило місто, а не сам депутат. Про ситуацію повідомив інтернет-ресурс "Дніпро Головне".

У багатоповерхівці встановили сонячні панелі та обладнання для енергозабезпечення. Роботи проводили в межах підготовки житлового фонду до зимового періоду.

90% вартості робіт профінансували з міського бюджету Дніпра, тоді як мешканці будинку зібрали решту 10%. Водночас у відео за участю депутата Краснова, за словами жителів, прозвучала інша інформація про розподіл витрат.

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Одна з мешканок будинку висловила невдоволення через озвучені цифри. Адже в відео йшлося про вартість програми в один мільйон гривень, а також зазначалося, що 80% цієї суми нібито було сплачено депутатом.

"Він сказав, що оплатив 80% цих робіт. Але це не так. Як можна на весь світ розповідати таку неправду? У відео зазначено, що програма коштує мільйон гривень і нібито 80% цієї суми було сплачено. Це не відповідає дійсності. Неприємно чути, коли поширюють неправдиву інформацію", – сказала жителька будинку.

Ситуація викликала обурення серед мешканців, які вважають, що внесок міських служб у реалізацію проєкту не був належним чином відображений у відео.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що земля Солонянської селищної ради мала б слугувати людям, які живуть у громаді. Лікарям, вчителям та військовим. Замість цього вона поступово через підставних осіб стала власністю родини відомого дніпровського політика Загіда Краснова (Габібуллаєва).

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