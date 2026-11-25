У середу, 25 листопада 2026 року, Місяць у Близнюках наповнить людей оптимізмом, а також незалежністю. Сьогодні варто зайнятися інтелектуальною роботою, написати важливі статті чи тексти або навіть заглибитися в читання книжок. Сонце перебуватиме в з’єднанні з Ураном і в секстилі з Плутоном – сприятливих аспектах планет, що підтримують інтелектуальну діяльність, допомагають ставити правильні запитання й знаходити відповіді.

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У другій половині дня варто прогулятися або сходити до спортзалу, щоб трохи розім’ятися, адже сьогодні тілу й розуму буде приємніше працювати в гармонії, пише Vogue.

Овен

Секстиль Місяця додасть вам упевненості. Не відкладайте важливих справ, адже сьогодні вам пощастить. Венера в опозиції сприяє серйозним розмовам із керівництвом, зокрема й щодо фінансових питань. Ваші амбітні плани мають шанс на успіх, але не вихваляйтеся ними, інакше хтось почне з вами конкурувати. Після роботи настав час для розваг, особливо для побачення. Сьогодні вам щаститиме в коханні, тож скористайтеся своїм шансом.

Телець

На вас чекає насичений день, але у фінансовому плані вам щаститиме. Візьміться за нові проєкти, адже опозиція Меркурія допоможе вам сьогодні швидко просунутися вперед. Нові знайомства також виявляться плідними. У другій половині дня ви ухвалите рішення, що стосуються здорового способу життя. Однак не відмовляйтеся від усіх задоволень – жертви не властиві знаку Тельця.

Близнюки

Ви будете сповнені оптимізму й відчуєте, що заслуговуєте на винагороду за всі свої досягнення. Якщо вирушите за покупками, то знайдете вигідні пропозиції. Будьте сьогодні уважними, адже з’єднання Місяця сприяє несподіваним зустрічам. Можуть з’явитися друзі, яких ви давно не бачили. Варто організувати зустріч, адже з цього може вийти щось цікаве.

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Рак

Ви можете відчувати сонливість і нерішучість. Уникайте ризикованих занять і спілкування з нудними людьми. Ви зберетеся з силами, щоб діяти, але емоції та спогади впливатимуть на ваші рішення. Це може мати дуже позитивний ефект, адже ваша інтуїція вбереже вас від неприємностей. Не беріть на себе забагато, і день буде спокійним та досить успішним. Вечір – ідеальний час для хорошої книжки або серіалу.

Лев

Будьте сьогодні обережні зі словами й контролюйте свої емоції. Секстиль Місяця сприяє чудовим ідеям, але це не означає, що всі з вами погодяться. Нічого не обіцяйте, доки не дізнаєтеся всієї правди. Марс іще перебуває у вашому знаку й допомагає вам досягти успіху, хоча цього разу вам потрібно бути розумнішими за конкурентів. Друзі вас не підведуть. Варто запланувати приємну зустріч на другу половину дня.

Головні історії дня

Діва

День промайне швидко, і навіть якщо виникнуть проблеми, ви швидко з ними впораєтеся. Квадрат Місяця змусить вас діяти ефективно, але самостійно. Не дозволяйте цьому пригнічувати вас. Замість того щоб піддаватися зневірі, випийте кави й прогуляйтеся. На свіжому повітрі ви відчуєте приплив енергії. Заняття йогою або фітнесом у другій половині дня допоможуть вам відновити сили й настрій.

Терези

Тригон Місяця допоможе вам у всьому розставити крапки над "і". Ви можете розраховувати на приємні зустрічі та вигідні пропозиції. Ваша інтуїція захистить вас від фінансових проблем, і ви можете знайти ще вигідніші пропозиції для покупок. Варто подумати про розваги у другій половині дня. Побачення або візит до друзів будуть приємними. Також можливі нові приємні знайомства.

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Скорпіон

Якщо хтось критикує ваш смак або погляди, не ображайтеся. Подумайте, які аргументи ви могли б використати, щоб довести свою точку зору. Меркурій у з’єднанні з вашим знаком сприяє обговоренню, а також порядку. Можливо, краще від чогось відмовитися? Поміркуйте над своїми недавніми рішеннями, і ви відчуєте, як до вас повертається рівновага. Розслабтеся ввечері. Займіться мистецтвом або хобі, а ще краще – духовним розвитком.

Стрілець

Ви братиметеся за складніші завдання, обговорюватимете й плануватимете. Протистояння Місяця віщує цікавіші дискусії. Зараз чудовий час для розвитку нових інтересів. У другій половині дня відпочиньте й знайдіть час для розваг, бажано інтелектуальних. Хороший фільм або стаття додадуть вам сміливості й надихнуть на дії. Успіх у коханні триває; не відмовляйтеся від побачень.

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Козеріг

Квадрат Венери до вашого знака змусить вас більше перейматися тим, що про вас думають інші. Ви навіть можете почути плітки про себе. Визнання важливе, але не намагайтеся будь-якою ціною викликати співчуття. Якщо хтось вас не цінує, можливо, у нього самого є якісь проблеми. Сьогодні зосередьтеся на людях, які справді важливі для вас.

Водолій

У вас буде чудовий настрій, і день промайне непомітно. На роботі виявляйте співчуття до людей навколо, але будьте пильними у фінансових питаннях. Трин Місяця сприяє несподіваним пропозиціям, які можуть привести до підвищення зарплати або просування по службі. На нарадах ви представлятимете ідеї, які принесуть вам визнання та швидкі гроші. Проведіть день із друзями; успіх іншої людини підживить ваш оптимізм.

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Риби

Сьогодні інші люди можуть потребувати вас більше, ніж зазвичай. Квадратура Місяця сприяє надолуженню втрачених можливостей, але не варто перевантажувати себе новими завданнями. Вам потрібно приділити час приготуванню їжі та турботі про себе – це допоможе вам почуватися спокійніше. Післяобідній час ідеально підходить для відпочинку, але у вашої родини теж будуть свої вимоги. Не поспішайте. Дайте всім зрозуміти, що на вас можна покластися.

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