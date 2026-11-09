День несподіваних рішень і поворотів: Леви, отримають новини, а на Риб чекають гроші – гороскоп на 9 листопада для всіх

У понеділок, 9 листопада 2026 року, молодик у Скорпіоні сприятиме важливим роздумам. Ми будемо обережні щодо ризикованих пропозицій або нових знайомств. Ми відчуємо потребу спочатку розібратися зі своїми проблемами й нарешті вирішити їх. Виявлення того, що нас блокує або знеохочує, полегшить нам завдання з усунення цих перешкод. Однак у нас буде небагато терпіння до інших.

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Під час молодика краще не чіплятися, не критикувати й не читати нотацій. Після роботи розслабмося та заплануймо якісь приємні заняття, пише Vogue.

Овен

Ви відчуєте приплив енергії та досягнете свого. Однак уранці хтось може трохи вас перебити. Вам доведеться владнувати суперечки, яких ви не починали. Прислухайтеся до своєї інтуїції та поспостерігайте за людьми – так ви знайдете правильний підхід. Удома комусь може знадобитися ваша допомога; не залишайте їх у скрутну хвилину. Удень на вас чекає приплив гумору. Веселіться та святкуйте свої успіхи.

Телець

Ви відчуєте, що люди потребують вас. У когось виникнуть до вас претензії, і разом ви обговорите, що потрібно зробити для досягнення важливих цілей. Місяць в опозиції до вашого знака також сприяє з’ясуванню професійних питань, але не перестарайтеся з критикою та повчаннями. Чутлива людина може навіть образитися, і її плітки можуть трохи зачепити вас. У другій половині дня погода зміниться, і Сонце в опозиції стане сприятливішим для кохання та веселощів.

Близнюки

Поки інші гарячково будують плани на вихідні, ви швидко надолужите згаяне за тиждень. Ви будете зосередженими й рішучими, а Марс у секстилі допоможе вам зосередитися на важливих справах. Шум, який здіймають деякі люди навколо, вас не зачепить. Хоча сьогодні ви трохи втомлюватиметеся, ви вважатимете п’ятницю успішною. Увечері настане час для винагороди. Побачення або зустріч із друзями піднімуть вам настрій.

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Рак

Вам більше щастить у спілкуванні з людьми. На вас чекають цікаві бесіди, а чиясь думка про поточні події дасть вам поживу для роздумів. Після обіду сходіть кудись, бажано на зустріч, пов’язану з вашим хобі, і ви познайомитеся з цікавими людьми. Вам потрібні розваги й веселощі, а також нове натхнення. Квадрат Венери радить вам не зациклюватися на минулому.

Лев

Квадратура новолуння до вашого знака зробить вас трохи розсіяними. Намагайтеся звертати увагу на деталі різних справ і перевірте свої рахунки. Якщо триматимете все під контролем, то уникнете проблем. Не вплутуйтеся в соціальні інтриги. Інтуїція підкаже вам, з ким краще спілкуватися, але не хвилюйтеся через усе, що почуєте сьогодні.

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Діва

Варто пошукати підтримки, навіть якщо ви й так чудово даєте собі раду наодинці. Однак сьогоднішнє новолуння в секстилі зробить людей важливими для вас. Меркурій також сприяє добрій професійній співпраці, але не сперечайтеся через дрібниці, навіть якщо маєте рацію. Деякі речі краще залишити як є, і все владнається само собою. Вам щастить у коханні. Ваш гострий розум зачарує сором’язливу людину – наберіться сміливості.

Терези

Ви відповідально ставитиметеся до своїх обов’язків і не відставатимете від важливих завдань. Молодик сприяє гарним ідеям, пов’язаним із покупками або організацією роботи. Ви будете уважні до деталей і виконаєте свої обіцянки. Увечері займіться духовними справами й відпочиньте. Венера в поєднанні гарантує успіх; просто спочатку відпочиньте, а потім дійте.

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Скорпіон

На вас чекає успішний день. Молодик у вашому знаку надихне вас на дії. Ваші амбітні ідеї почують, а той, хто вас критикував, нарешті стане більш чуйним. Аура також сприяє швидким покупкам або подорожам. У другій половині дня настане час розслабитися. Ви знайдете когось, хто допоможе вам із нудними справами, і почуватиметеся оптимістичніше. На побаченні хтось здійснить вашу мрію, якщо ви виявите терпіння.

Стрілець

Намагайтеся не засуджувати інших і не вплутуйтеся в ризиковані справи. Вам надходитимуть вигідні пропозиції, але краще спокійно їх обміркувати. Не хвилюйтеся, ви нічого не втратите, і все складеться навіть краще. Почуття гумору повернеться до вас у другій половині дня, бажано в колі друзів. Просто пам’ятайте про обіцянку, дану вашому сором’язливому другові, який розраховує на вашу підтримку. Не залишайте його самого, інакше він дорікне вам.

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Козеріг

Секстиль Місяця до вашого знака допоможе вам швидко втілити свої плани. Ви зможете впоратися зі складними питаннями, бо не витрачатимете час на роздуми. Секстиль Меркурія також сприяє знайомству з людьми, які володіють цікавою інформацією. Тільки не обіцяйте надто багато тому, кого ще погано знаєте. Післяобідній час сприятливий для розваг, побачень і мистецтва. Будьте обережні під час покупок, адже можете витратити багато грошей. Обирайте те, що відповідає вашому стилю, оскільки експерименти можуть бути менш вдалими.

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Водолій

Наберіться сміливості й розкажіть про свої успіхи. Деякі люди прагнутимуть вказати на ваші помилки або заздритимуть вам, але вони не завдадуть вам шкоди. Не беріть усе близько до серця, частіше усміхайтеся, і у вас буде більше шансів досягти успіху. Увечері ви знайдете час для відпочинку й роздумів. Ви можете ухвалити важливі рішення щодо свого харчування або способу життя, а квадратура молодика також сприяє медитації та йозі.

Риби

Ви будете товариськими й відкритими до нових ідей. Ви спілкуватиметеся з друзями, дізнаватиметеся думки інших людей і шукатимете поради. Розмова з досвідченішим колегою також надихне вас. Сьогодні тригон молодика значно допоможе вам у навчанні й отриманні цікавої інформації. У другій половині дня варто зателефонувати родичам, адже у них теж можуть бути цікаві пропозиції. Успіх у коханні, ідеальний день для побачення. Щоб залишити коментар, будь ласка, увійдіть у систему.

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