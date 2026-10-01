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Де в Україні вдарять заморозки: синоптикиня дала прогноз на п'ятницю. Карта

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
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Де в Україні вдарять заморозки: синоптикиня дала прогноз на п'ятницю. Карта
Найближчої ночі в низці областей можливі заморозки на поверхні ґрунту
Джерело: Pexels

У п’ятницю, 2 жовтня, в Україні очікується суха та ясна погода, однак найближчої ночі в низці областей можливі заморозки на поверхні ґрунту. Вони прогнозуються у західних і північних регіонах, а також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині.

Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, погоду в Україні визначатиме потужний антициклон – область високого атмосферного тиску, через що країна перебуватиме під впливом сухої та ясної повітряної маси.

Де очікуються заморозки

Через ясну та зоряну погоду вночі ймовірність заморозків на ґрунті буде високою. Водночас вони очікуються не по всій території України, а переважно у західних, північних та центральних областях, зокрема на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині.

При цьому Діденко наголосила, що йдеться переважно про заморозки на поверхні ґрунту, а не в повітрі. Винятком можуть стати лише Карпати, де температура може опускатися нижче нуля і в повітрі.

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Де в Україні вдарять заморозки: синоптикиня дала прогноз на п'ятницю. Карта

Заморозки. Ілюстративне фото.

Джерело: Pexels

Якою буде температура 2 жовтня

У п'ятницю, 2 жовтня, вдень температура повітря в більшості регіонів становитиме +16...+18 градусів. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині буде прохолодніше – від +12 до +16 градусів.

Найтепліше буде на Закарпатті та в Криму, де повітря прогріється до +20...+22 градусів.

Де в Україні вдарять заморозки: синоптикиня дала прогноз на п'ятницю. Карта

Погода на 2 жовтня

Джерело: Скриншот

У Києві 2 жовтня прогнозують ясну та суху погоду, а температура вдень підніметься до +16 градусів. Нічні заморозки можливі лише на околицях столиці або в області та винятково на поверхні ґрунту.

За словами синоптикині, тепла й суха погода в Україні ще збережеться найближчим часом.

Нагадаємо, на початку жовтня в Україні прогнозували заморозки на поверхні ґрунту. У деяких регіонах температура могла опускатися до 0–3° морозу, а небезпечні погодні явища очікувалися протягом 1–3 жовтня.

Як писав OBOZ.UA, зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму, а найбільш аномально теплим місяцем прогнозують грудень. Водночас у січні очікується період похолодання, під час якого в окремих регіонах Європи, зокрема на сході, можливі морози та снігопади.

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