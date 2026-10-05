Де в лісі найчастіше ростуть гриби: названі 6 місць

Восени грибники нерідко годинами ходять лісом, але повертаються майже з порожнім кошиком. Причина не завжди у відсутності грибів.

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Часто вони ростуть у місцях, повз які люди проходять, навіть не здогадуючись, що варто уважніше придивитися до моху, трави чи простору під деревами. Deccoria розповідає про шість місць у лісі, де шанс знайти гриби особливо високий.

Уздовж лісових доріг і стежок

Не варто думати, що біля доріг грибів немає. Особливо перспективними можуть бути узбіччя малолюдних лісових стежок, канави та зарослі травою краї доріг.

Там часто довше зберігається волога, а гриби можуть ховатися буквально за кілька кроків від стежки. Особливо уважно варто оглядати ділянки, якими рідко ходять люди.

На узліссі

Іноді зовсім не потрібно заходити далеко в ліс. Чимало грибів можна знайти там, де дерева межують із луками, галявинами або полями.

Такі місця отримують достатньо світла, але водночас ґрунт під деревами може залишатися вологим. Тому варто повільно пройтися вздовж краю лісу й уважно оглядати землю.

У низинах, ярах і на схилах

Гриби полюбляють ділянки, де довше затримується волога. Це можуть бути невеликі западини, канави, пологі схили та нерівності рельєфу.

Особливо перспективні місця, вкриті мохом. Капелюшки грибів там часто майже повністю ховаються серед рослинності, тому поспіх під час пошуку лише завадить.

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Біля беріз

У змішаних лісах варто звертати особливу увагу на ділянки, де росте багато беріз.

Деякі гриби утворюють із певними деревами тісний симбіотичний зв'язок. Зокрема, біля беріз часто можна натрапити на підберезники. Найбільше шансів знайти їх після періоду достатньої вологості, коли лісова підстилка не пересушена.

Під соснами, ялинами та модринами

Хвойні дерева також є хорошим орієнтиром для грибника. Під соснами, ялинами та модринами можна знайти маслюки, моховики, боровики та інші види.

Уважно оглядайте ділянки під низькими гілками. Часто гриб майже непомітний: з-під хвої або моху може стирчати лише невелика частина капелюшка.

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Біля повалених і старих дерев

Не проходьте повз повалені стовбури, пні та деревину, що поступово розкладається.

Саме тут можуть з'являтися цілі групи грибів, зокрема опеньки. Варто оглянути не тільки поверхню старого дерева, а й землю навколо нього та простір під стовбуром.

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