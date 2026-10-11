Де не можна збирати гриби: навіть якщо вони вражають виглядом

Навіть красиві, міцні та на перший погляд цілком здорові гриби можуть становити небезпеку. Річ не лише в отруйних видах, а й у місці, де вони виросли. Деякі території краще оминати, навіть якщо там можна назбирати повний кошик боровиків чи підберезників.

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Як пише польське видання Pysznosci, гриби здатні накопичувати з навколишнього середовища не лише воду та поживні речовини, а й шкідливі сполуки. Зокрема, вони можуть поглинати важкі метали, які потрапляють у ґрунт унаслідок транспортного та промислового забруднення.

Біля автомобільних доріг

Найнебезпечніше те, що звичайне миття, очищення шкірки чи навіть тривале варіння не гарантують видалення таких речовин. Саме тому важливо звертати увагу не лише на вид грибів, а й на місце їхнього зростання.

Гриби нерідко ростуть на узбіччях, у придорожніх канавах і на узліссях поблизу трас. Проте збирати їх біля доріг з інтенсивним рухом транспорту не рекомендується. У таких місцях ґрунт може містити важкі метали та інші забруднювачі, пов'язані з автомобільними викидами, зношуванням шин і гальмівних колодок.

Особливу небезпеку становлять свинець і кадмій, які можуть накопичуватися в організмі. Тривалий вплив цих речовин здатний негативно позначатися на роботі нирок, печінки та нервової системи.

Навіть якщо гриб росте за кілька метрів від дороги й не має жодних зовнішніх пошкоджень, це не свідчить про його безпечність.

Поблизу залізничних колій і промислових підприємств

Ще одна небажана територія для грибного полювання – околиці залізниць, заводів, фабрик, сміттєзвалищ і місць зберігання промислових відходів.

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Ґрунти на таких ділянках можуть бути забруднені хімічними сполуками, нафтопродуктами та важкими металами.

Навіть якщо поблизу підприємства росте густий ліс, це не гарантує чистоти ґрунту. Гриби здатні поглинати певні забруднювачі через грибницю, а їхній зовнішній стан не дозволяє визначити концентрацію небезпечних речовин.

На військових полігонах і забруднених територіях

Особливої обережності потребують ділянки, які раніше використовувалися для військових навчань або зазнали забруднення внаслідок бойових дій.

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Крім потенційно небезпечних речовин у ґрунті, на таких територіях можуть залишатися міни, нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети. Навіть якщо місцевість здається спокійною, а гриби ростуть у великій кількості, заходити на потенційно заміновані ділянки категорично заборонено.

У заповідниках і на територіях з обмеженим доступом

Не кожен ліс відкритий для збирання грибів. У природних заповідниках, заповідних зонах національних природних парків та на інших територіях із відповідним охоронним режимом така діяльність може бути заборонена.

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Обмеження також можуть діяти на окремих лісових ділянках, де проводяться наукові дослідження, здійснюється відновлення насаджень або охороняються рідкісні види рослин і тварин.

В Україні перед відвідуванням лісу варто перевірити не лише природоохоронні обмеження, а й чинні заборони на відвідування лісових масивів, установлені місцевою владою на період воєнного стану.

Де найкраще збирати гриби

Для тихого полювання варто обирати дозволені для відвідування лісові масиви, віддалені від жвавих трас, залізниць, промислових об'єктів і сміттєзвалищ.

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При цьому фахівці радять дотримуватися кількох простих правил:

Збирати лише ті види грибів, у їстівності яких ви абсолютно впевнені.

Не брати старі, підгнилі, запліснявілі або сильно пошкоджені екземпляри.

Уникати грибів, які промерзли, розмокли або почали розкладатися.

Не збирати гриби на територіях із невідомою історією забруднення.

Перевіряти, чи дозволено відвідувати обраний ліс.

Важливо пам'ятати, що навіть їстівний гриб не завжди безпечний для здоров'я. Його якість залежить не лише від виду та свіжості, а й від умов, у яких він виріс. Тому найкращий урожай – не обов'язково найбільший, а той, який зібрано в безпечному місці.

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