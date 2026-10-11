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Де не можна садити малину: ягід взагалі не буде

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
icon 798
Де не можна садити малину: ягід взагалі не буде
Малина. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Малина вважається невибагливою культурою, однак невдале місце може звести нанівець усі старання садівника. У поганих умовах кущі повільно ростуть, частіше хворіють, майже не плодоносять, а інколи й зовсім не приживаються.

Тому перед посадкою варто оцінити не лише якість ґрунту, а й освітлення, захищеність ділянки та те, які рослини росли тут раніше. Деталі інформує Deccoria.

Де малину садити не варто

У низинах, де застоюється вода. Коренева система малини розташована близько до поверхні, тому рослина любить помірно вологий ґрунт. Але постійне перезволоження їй шкодить: застій води створює сприятливі умови для грибкових хвороб і може призвести до відмирання кущів.

У глибокій тіні. Місце під густими кронами дерев, біля високої стіни чи будівлі – невдалий вибір. За нестачі сонця пагони витягуються, рослина слабшає та закладає менше квіток. Крім того, коріння великих дерев забирає частину вологи й поживних речовин.

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У важкому та щільному ґрунті. На глинистій, погано проникній землі кореням бракує повітря. У таких умовах молоді саджанці можуть погано приживатися. Якщо іншого місця немає, ґрунт бажано попередньо розпушити, додавши компост та матеріали, які покращують його структуру.

На відкритому вітряному місці. Сильні пориви можуть ламати пагони та швидко висушувати землю. Особливо небезпечні такі умови для молодих кущів після осінньої посадки, коли вони ще не встигли добре вкоренитися.

Там, де нещодавно росли споріднені або схильні до тих самих хвороб культури. Малину не рекомендують висаджувати на ділянці, де протягом попередніх 3-4 років росли малина, ожина, полуниця, картопля, помідори, перець чи баклажани. У ґрунті можуть залишатися збудники хвороб, здатні заразити нові рослини.

Яке місце для малини найкраще

Для щедрого врожаю варто вибирати сонячну, затишну та захищену від сильного вітру ділянку. За достатньої кількості світла кущі рясніше цвітуть, а ягоди краще достигають, набирають солодкості та аромату.

Ґрунт має бути пухким, родючим, багатим на перегній і помірно вологим. Оптимальна кислотність для малини – приблизно pH 5,5-6,5.

Осіння посадка вважається вдалою: зазвичай малину висаджують із вересня до кінця жовтня, щоб коріння встигло прижитися до сильних морозів.

Раніше OBOZ.UA розповідав про безпечний спосіб захистити плодові дерева від попелиці.

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