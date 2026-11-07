Дає найбільше тепла: який одяг носити, коли вдома холодно

Як відомо, цієї зими російські загарбники знов будуть намагатись тероризувати українців ударами по інфраструктурі, що забезпечує базові потреби містян. Влади українських міст вже закликають людей готуватись до перебоїв з опаленням, а в Херсоні сезон опалення скасували взагалі. З огляду на це ми зібрали поради, які речі слід одягати й носити вдома, якщо у вашій оселі недостатньо тепло.

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Щоб зігрітися, фахівці радять обирати такі тканини, які утримують тепло біля тіла. Також треба правильно поєднувати речі, які ви хочете вдягнути.

Одягайтесь кількома шарами

Першочергово фахівці радять звертати увагу на вовну, фліс і термобілизну, а також замість "одного найтовстішого светру" одягатися кількома шарами. Такий підхід допомагає зберігати тепло навіть тоді, коли доводиться довго сидіти за комп’ютером, читати чи працювати вдома.

Одним із найкращих варіантів для холодної оселі є вовняний одяг. Його волокна утримують повітря, яке працює як теплоізоляційний прошарок, тому вовняний светр, кардиган або жилет допомагають зберігати тепло тіла. Особливо зручні для щоденного носіння речі з мериносової вовни: вони м’які, добре пропускають повітря і можуть відводити частину вологи.

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Інший доволі практичний варіант – фліс. Він легкий, м’який, швидко висихає та добре утримує тепло. Флісова кофта підходить для прохолодної кімнати, а флісові штани допоможуть зігрітися, якщо мерзнуть ноги. Цей матеріал особливо зручний для домашнього одягу, адже не обмежує рухів і не створює відчуття важкості.

Товщина має значення

Загальновідомо, що найтеплішими тканинами є найтовстіші. Але суть не в розмірі волокон, а в кількості повітря, яке така тканина утримує. Тому щільний светр із якісного синтетичного волокна також може добре зігрівати.

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І саме тому фахівці радять вдягнути кілька шарів одягу замість однієї, хоча й дуже товстої речі. Між шарами одягу також утримуються прошарки повітря, які сповільнюють втрату тепла.

Наприклад, для дому можна використати таку комбінацію:

Перший шар – тонка термобілизна з поліестеру або вовни.

Другий шар – светр, флісова кофта чи теплий кардиган.

І третій шар – теплий домашній халат або м’яка кофта.

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Що саме треба зігріти

Не варто надто щільно затягувати одяг або вдягати речі, які обмежують рухи. Надто тісні шари можуть створювати дискомфорт, а перегрівання і пітливість згодом лише посилюють відчуття холоду.

Зрозуміло, що теплий светр не допомагає, якщо ноги мерзнуть від холодної підлоги. В такому разі варто вдягнути вовняні або термошкарпетки та теплі домашні капці з підошвою, яка ізолює від холоду.

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А якщо ви працюєте за столом, покладіть на коліна плед. Він допоможе зберегти тепло, не додаючи зайвих шарів одягу на все тіло.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що регулярне прання постільної білизни допомагає зменшити накопичення поту, відмерлих клітин шкіри, бактерій та інших мікроорганізмів. Тож фахівці рекомендують прати простирадла й наволочки приблизно раз на тиждень. Хоча точна частота залежить від умов сну та індивідуальних особливостей.